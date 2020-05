Corona: Badminton-Klubs bereiten sich auf den Neustart vor

Der schnellste Rückschlagsport der Welt ist lahm gelegt. Auch Badminton kann wegen des Coronavirus derzeit nicht gespielt werden. Die Bottroper Badminton-Gemeinschaft (BBG) und der BC 89 haben den Trainingsbetrieb eingestellt. Die Meisterschaftsspiele wurden zudem vorzeitig abgebrochen.

Die Hallen in Bottrop bleiben außerdem noch bis mindestens zum 25. Mai geschlossen. Bis dahin wollen die Vereine ein Trainingskonzept ausgearbeitet haben.

Deutscher Badminton-Verband gibt die Marschroute vor

In einer „virtuellen“ Sitzung erörterte der Vorstand um den 1. Vorsitzenden der BBG, Michael Fischedick, Mittel und Wege, um bei einer möglichen Lockerung der Kontaktbeschränkungen und der Öffnung der Sporthallen einen Trainingsbetrieb zu starten.

Der Deutsche Badminton-Verband (DBV) und der Badminton-Landesverband NRW hatten zuvor Kriterien und Regeln für eine stufenweise Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Badmintonsport erstellt. „Wir sind dabei die möglichen Trainingszeiten bei unseren Mitgliedern abzufragen“, sagt Pressewart Tobias Döring.

Das macht auch der BC 89. Eine einfache Lösung gibt es dabei nicht. „Wir hoffen, dass der DBV bis dahin seine Leitplanken etwas anpassen wird“, sagt Geschäftsführer Marco Buchheit.

Aktuell gibt es große Einschränkungen

Denn bisher wäre Badminton bei einer Hallenöffnung nur sehr eingeschränkt möglich: „Doppel spielen wird nicht möglich sein, die Spieler sollen einen eigenen, markierten Ball benutzen und sich draußen vor der Halle aufwärmen“, erläutert Michael Fischedick. Das Umziehen und Duschen hat zuhause zu erfolgen. Und natürlich soll in der Halle der so wichtige Mindestabstand von zwei Metern konsequent eingehalten werden.

Die Badminton-Verbände empfehlen außerdem feste Trainingspaarungen – auch deshalb fragen die Vereine zunächst ihre Mitglieder. „Die Kinder gehen nicht in die Schule, aber wir sollen eine Art Jugendtraining auf die Beine stellen. Alle Sportler sind natürlich heiß, die Hürden sind aber enorm hoch“, sagt Buchheit.

Anfang Juni wollen die Bottroper zurück auf das Feld

Dass die beiden Vereine zunächst etwas Zeit gewonnen haben, kommt ihnen da entgegen. Und da die Sporthalle an der Berufsschule beispielsweise noch bis Ende Mai für Abschlussprüfungen benötigt wird, hat sich die BBG entschieden, erst in der ersten Juni-Woche zu starten. Der BC 89 will genauso verfahren.

Bei all den Unwägbarkeiten ist die BBG stolz auf die Treue ihrer Mitglieder: „Es gibt bislang keine Kündigungen“, sagt der 1. Vorsitzende Fischedick. „Wir bleiben eine starke Gemeinschaft.“

Drei Aufsteiger beim BC 89 – Absteiger bei der BBG

Bis es in den Meisterschaften wieder um Punkte geht kann es dagegen noch dauern. Auch, wenn der für Ende August geplante Start bereits seinen Schatten vorauswirft. Durch die „Hochrechnung“ der nicht stattgefundenen Spiele der vergangenen Saison durch den Badminton-Landesverband musste die BBG den Abstieg der ersten und dritten Mannschafte verkraften.

Besser lief es dagegen beim BC 89 – die erste Mannschaft stieg in die Verbandsliga auf, und spielt damit künftig in der gleichen Liga wie die BBG. Auch die dritte (in die Bezirksliga) und fünfte (in die Kreisliga) Mannschaft stieg auf. Sie wollen an die Erfolge der abgelaufenen Saison anknüpfen – sobald der schnellste Rückschlagsport der Welt wieder Tempo aufnimmt.