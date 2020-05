Corona: Bottrops Minigolfer sind zurück auf der Bahn

Nach langem Warten darf der VfM Bottrop seit dem 13. Mai seine Pforten öffnen und pünktlich zu Pfingsten jeden Minigolfer auf der Anlage im Bottroper Stadtgarten willkommen heißen.

Die ersten Lockerungen der NRW-Landesregierung konnte der Verein dank tatkräftiger Freiwilliger nutzen, um die Anlage für den verspäteten Auftakt in die Minigolfsaison aufzuhübschen und Vorarbeit für geplante Modernisierungen zu leisten.

Minigolfer müssen Auflagen beachten

Somit sind sowohl die Anlage als auch der Verein hervorragend gerüstet, wenn ab dem 13. Mai die ersten Besucher empfangen werden dürfen. Selbstverständlich gibt es einige Auflagen zu beachten, über die jeder Besucher in Kenntnis gesetzt wird.

Neben den üblichen Abstandsregelungen sollen sich zum Beispiel lediglich zwei Personen oder ein Haushalt an einer Bahn aufhalten. Aber alles in allem nichts, an das man sich in der momentan gültigen Realität nicht schon gewöhnen konnte.

Corona- Bottrops Sport legt nach den Lockerungen langsam los Corona- Bottrops Sport legt nach den Lockerungen langsam los Sportler der Karateschule Arawashi vom Bundes- und Landesleistungszentrum Karate in Bottrop trainieren am Samstag, 09. Mai 2020, auf einer Wiese an der Parkstraße in Bottrop körperlos und unter Einhaltung sämtlicher Corona-Regeln für Sportler die Trainingseinheiten Kihon und Kata. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Corona- Bottrops Sport legt nach den Lockerungen langsam los Helmut König, Spieler und Jugendwart des Vereins für Minigolf VfM in Bottrop, hält am Samstag, 09. Mai 2020, auf der Anlage im Stadtgarten in Bottrop ein Schild mit Abstandshinweisen. Langsam nimmt in der Corona-Krise der Breitensport wieder Fahrt auf. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Keine Meisterschaftsspiele im Jahr 2020

Das Ganze ist für den Verein aber mit einem Wermutstropfen versehen: Da bis Anfang Mai bereits ein Teil der Wettkampfsaison terminiert und die Zeit zu den großen Turnieren im Sommer zu knapp war, wird es im Jahr 2020 keinen offiziellen Wettkampf auf Vereinsebene geben.

Neben der regulären Mannschaftssaison wird es somit auch keine überregionalen Wettbewerbe im Einzel geben und die für dieses Jahr in Bottrop geplante Westdeutsche Meisterschaft der Senioren voraussichtlich auf 2021 oder 2022 verschoben.

Minigolfanlage ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet

Die Anlage ist montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 13.30 bis 20 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. In den Ferien ist die Anlage werktags bereits ab 11 Uhr für den Publikumsbetrieb geöffnet. Weitere Informationen sind jederzeit unter vfm-bottrop.de verfügbar.