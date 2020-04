Corona: Grafenwald und Kirchhellen unterstützen FLVW-Idee

Bottrop. Der VfL Grafenwald und der VfB Kirchhellen halten den Saisonabbruch auch in der Jugend für richtig. Bleibt die Frage nach der Wertung der Saison.

Am Montagvormittag flatterten den Jugendabteilungen der westfälischen Fußballvereine reihenweise Benachrichtigungen über Spielabsetzungen ins Haus. Die noch ausstehenden Spieltage der Saison 2019/20 wurden abgesagt.

Dies folgte auf die Videokonferenzen, die die Jugendvertretung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen mit den 29 Jugendvertretern der Kreise abgehalten hat. Diese Gespräche bestätigten die Ergebnisse der vom FLVW durchgeführten Vereinsumfrage. Die Bottroper Vereine, die im Verband Westfalen spielen, unterstützen diese Regelung.

Vereine sprechen sich für Saisonabbruch aus

In der vergangenen Woche hatten sich die Klubs des Verbandes mit großer Mehrheit für einen Abbruch der Saison ausgesprochen. Nur 11,6 Prozent votierten für eine Wiederaufnahme der Meisterschaftsspiele. 278 der 1149 Vereine, die teilgenommen hatten, gaben ihre Stimme für die Option Abbruch und Aufstiegswertung nach aktuellem Tabellenstand ab (keine Absteiger). 30 Prozent stimmten für die Wertung der Saison nach dem Stand der Hinrunde (ebenfalls nur Aufsteiger). 393 Vereine halten die Annullierung der Spielzeit für die beste Lösung.

Wann der Verband entsprechende Beschlüsse treffen und diese umsetzen wird, ist konkret noch nicht bekannt. So wird auf der Webseite des Fußballkreises 12 Gelsenkirchen der FLVW-Vorsitzende Gundolf Walaschewski zitiert: „Ich würde unseren Klubs gerne heute eine Lösung präsentieren, um ihnen Planungssicherheit zu geben. Das können wir aber schon aus rechtlichen Gründen nicht.“

Bottroper Vereine unterstützen FLVW-Entscheidung

Anfang Mai soll der Verbands-Fußballausschuss dem Präsidium und der Ständigen Konferenz des FLVW eine Empfehlung geben. Im Juni soll der außerordentliche Verbandstag stattfinden. Dies gilt auch für den Jugendbereich. „Sofern im Westdeutschen Fußball-Verband (WDFV) keine einheitlichen Vorgehensweise abgestimmt werden kann, werden ergänzend zu den Änderungen der Jugendspielordnung des WDFV notwendige Beschlüsse über einen außerordentlichen FLVW-Jugendtag zu fassen sein“, erklärt Harald Ollech, Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses, auf der Homepage des FLVW.

In den Jugendabteilungen der westfälischen Vereine in Bottrop spiegelt sich die Meinungsmehrheit der Umfrage wider: Der Abbruch der Saison ist alternativlos. „Gut ist, dass der Kreis die Absetzung der restlichen Spiele jetzt so rasch vorgenommen hat“, meint Michael Schlautmann, stellvertretender Jugendwart der Fußballabteilung des VfL Grafenwald.

Mannschaften mit Aufstiegschancen hängen in der Luft

„Ein ganz anderes Thema ist die Wertung der Saison. Über 50 Prozent der Vereine haben sich für eine Wertung mit Aufsteigern und ohne Absteiger ausgesprochen. Die betroffenen Teams, beispielsweise unsere Frauenmannschaft, die seit dem zweiten Spieltag auf Platz eins steht, oder die erste Mannschaft der Jugendspielgemeinschaft mit dem VfB, hängen jetzt noch Wochen in der Luft.“

Das bekräftigt Martin Kohlhaw, Jugendleiter des VfB Kirchhellen. „Es wundert und enttäuscht mich sehr, dass erst im Juni über die Saisonwertung entschieden wird. Aus meiner Sicht eine unnötige Unsicherheit. Für die jüngeren Altersgruppen bis zur E-Jugend ist es eh nicht schwierig. Bei den Älteren sollten die, die eine Aufstiegschance hatten, auch aufsteigen.“

Spielgemeinschaft führt die Tabelle an

Kohlhaw gibt zu, dass diese Meinung geprägt ist von der Situation der C-Jugend. Die erste Mannschaft der Jugendspielgemeinschaft Kirchhellen/Grafenwald führt die Tabelle der Kreisjugendliga A seit dem fünften Spieltag ununterbrochen an. „Abgesehen von den Planungsunsicherheiten: An einem Aufstieg hängen nun mal die Herzen von jungen Spielern und ihren Trainern. Auch wenn Fußball jetzt nicht das Wichtigste ist.“