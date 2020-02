Defensive soll dem SC Bottrop den Weg weisen

Die Zeit rund um Rosenmontag ließ den tristen Ligaalltag im Lager des SC Bottrop zumindest für ein paar Tage in den Hintergrund rücken. Zumindest schaffte der so krisengebeutelte Bottroper Landesligist am vorigen Meisterschaftsspieltag aus eigener Kraft das Fundament für einen nun folgenden und möglichst erfolgreichen Saisonendspurt: Durch den kampfbetonten und hochverdienten Sieg gegen Homberg schöpfte der SCB im Abstiegskampf frischen Mut.

„Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir es aus eigenen Stücken schaffen werden“, sagt Dirk Adam. Auch vor der kommenden Ligaaufgabe zeigt sich der Coach gewohnt selbstbewusst und optimistisch. Zwar scheinen die Bottroper auf dem Papier vor dem anstehenden Gastspiel beim TV Borken am Sonntagvormittag (11.15 Uhr) lediglich die Rolle des Außenseiters zu bekleiden, davon will sich Adam aber nicht beeinflussen lassen. „Unser Ziel wird es auch in dieser Partie sein, mit zwei Punkten im Gepäck den Heimweg anzutreten“, liefert der Bottrop-Trainer die entsprechende Kampfansage in Richtung des viertplatzierten Konkurrenten.

SC Bottrop konnte das Hinspiel knapp gewinnen

In der Hinrunde konnte der SC den zweiten Saisonsieg einfahren (25:24). „Von den Erkenntnissen dieser Partie wollen wir auch jetzt profitieren.“ Demnach stellt sich der Bottroper Landesligist erneut auf ein gehöriges Stück Arbeit und 60 umkämpfte Spielminuten ein. „Borken spielt sehr körperbetont, dazu könnte der TV sich den Heimvorteil zunutze machen. Wir wollen dem Ganzen aber trotzen und unsere eigenen Stärken zur Geltung bringen“, so Adam.

Vieles werde nach Ansicht des Trainers von der taktischen Ausrichtung abhängen. „Setzen wir den Plan so um, wie wir ihn uns zurecht gelegt haben, sehe ich sehr gute Chancen auf einen Sieg.“ Dazu könnte auch die Tagesform den entscheidenden Ausschlag geben. „Ich hoffe einfach darauf, dass wir auch im Abschluss mal das notwendige Wurfglück haben. Dazu wird die Leistung in der Abwehr im Fokus stehen – für mich entscheidet immer noch in erster Linie eine gelungene Defensivarbeit über Sieg und Niederlage.“

In welcher personellen Konstellation der SCB auflaufen wird, bleibt fraglich. Zwar gestaltete sich die Trainingsbeteiligung unter der Woche nach Aussagen des Trainers eher bescheiden. „Das war nach den Karnevalstagen aber auch kaum anders zu erwarten. Ich gehe davon aus, dass wir am Sonntag mit einer schlagfertigen Truppe zur Auswärtsfahrt antreten werden.“ Einzig der erneute Ausfall von Rückraumspieler Robin Student steht fest. Mit einem Sieg könnte sich der SC weitere Luft im Abstiegskampf verschaffen – denn das Tabellenende ist lediglich zwei mickrige Zähler entfernt.

