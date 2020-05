Der Bottroper Fußball trauert um Hans-Jürgen Fritsch. Der ehemalige Spieler des SV Rhenania Bottrop und des VfB Bottrop, der auch für die deutsche Nationalmannschaft der Amateure spielte, verstarb Anfang April im Alter von 80 Jahren.

Fritsch hatte nach seiner Zeit für die Rhenanen für Fortuna Düsseldorf gespielt, ehe er zum VfB Bottrop wechselte und dort seine höherklassige Laufbahn als Fußballspieler ausklingen lief. Der Verteidiger bestritt zwischen 1963 und 1968 59 Spiele in der Regionalliga West.

Vom SV Rhenania Bottrop zu Fortuna Düsseldorf

In seiner Jugend spielte Hans-Jürgen Fritsch für den SV Rhenania Bottrop, ehe er 1963 zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Noch vor seinem Wechsel war er von Helmut Schön für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Amateure nominiert worden, die sich in Vorbereitung auf die Ausscheidungsspiele für die Olympischen Spiele zu einem Lehrgang traf. Am 13. April 1963 lief Fritsch in Alassio zum Neustart der Amateurmannschaft gegen Italien auf.

Es blieb sein einziges Länderspiel. Durch den Wechsel nach Düsseldorf, wo er einen Vertrag für die Regionalliga-West unterzeichnete, durfte er nicht mir für die Amateurnationalmannschaft spielen.

Debüt gegen Siegen – Auswärtssieg beim VfB Bottrop

Am 17. November 1963 debütierte er im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Siegen für die Fortuna in der Regionalliga. Es folgten weitere Einsätze – unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach mit Günter Netzer, Alemannia Aachen oder Rot-Weiss Essen. Auch beim 3:1-Erfolg beim VfB Bottrop spielte Fritsch für Düsseldorf. Insgesamt kam er bis zum Sommer 1965 auf 29 Spiele für die Fortuna.

Anschließend wechselte ins Jahnstadion zum VfB Bottrop und qualifizierte sich mit den Schwarz-Weißen in der Saison 1966/67 als Meister der Verbandsliga Niederrhein für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga West. Dort belegte der VfB hinter dem Lüner SV und vor Fortuna Köln den zweiten Rang.

Ein Jahr Regionalliga mit dem VfB Bottrop

Die Mannschaft um Fritsch, Paul Baron, Alfred Kubitza, Karl-Otto Marquardt, Manfred Otta, Herbert Pawellek und Hans-Dieter Tippenhauer stieg aber bereits in der Spielzeit 1967/68 wieder in die Verbandsliga ab. Die 30 Regionalligaeinsätze für den VfB waren die letzten für Fritsch in einer höherklassigen Liga.