Der Osten war für den BC Fuhlenbrock keine Reise wert

Der BC Fuhlenbrock ist punktlos von seinem Ausflug in den Osten der Republik heimgekehrt. Der Dreiband-Zweitligist unterlag in der Hauptstadt am Samstag dem Tabellenletzten Billard-Akademie Berlin 1:7 und am Sonntag dem Tabellenvorletzten SV Altenweddingen 2:6.

„Das gibt es überhaupt nicht!“ Markus Wirgs war nach dem Wochenende bedient. Fuhlenbrocks Kapitän ärgerte sich insbesondere über die deutliche Niederlage in Berlin, denn die stand in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Spielverlauf: „Wir haben am Ende nur sieben Bälle weniger und verlieren damit 1:7, das ist unglaublich.“ Er selbst hatte mit einem Unentschieden gegen Martin Ulbig für den Ehrenpunkt gesorgt. Dirk Harwardt verspielte gegen Martin Witt eine deutliche Führung (37:40), Josef Richter (37:40) und Thomas Kerl (39:40) hatten auch nicht mehr Glück.

Am Sonntag kam dann zum Pech noch Unvermögen. Beim SV Altenwedding blieben alle Fuhlenbrocker weit unter ihren Möglichkeiten. konnte nur Josef Richter seine Partie gewinnen. Kleiner Trost: In Abstiegsgefahr ist der BCF noch nicht. Das Team steht nach elf von 18 Spieltagen mit zwölf Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.