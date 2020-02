Der SC Bottrop zeigt seine stärkste Saisonleistung

Bevor der SC Bottrop am Sonntag ins Geschehen eingriff, sorgte die Konkurrenz bereits am Vorabend für einen Schock. Denn Kellerkonkurrent SV Schermbeck setzte sich überraschend beim Tabellenzweiten Straelen durch und beförderte den SC somit vor dem eigenen Ligaauftritt gegen den VfB Homberg II auf den letzten Tabellenplatz.

„Das haben wir zum Anlass genommen, in der Kabine eine deutliche Wortwahl zu treffen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, äußerte sich Trainer Dirk Adam. Die Maßnahme schien gefruchtet zu haben. Denn: Die Bottroper lieferten eines ihrer bislang besten Saisonspiele ab und besiegten Homberg klar mit 22:13 (8:6). Dadurch wurde die Rote Laterne umgehend an den Turnerbund Oberhausen weitergereicht.

Erster Punktgewinn im Kalenderjahr 2020

Die Gründe für den Erfolg lagen für Adam klar auf der Hand: „Die Jungs haben endlich mal genau den Kampfeswillen gezeigt, den wir schon in den Vorwochen so dringend benötigt hätten.“ In den jüngsten Ligaspielen mangelte es dem Klub immer wieder an grundlegenden Faktoren, insbesondere in der Einstellung wurden Defizite ausgemacht. In der Folge musste der SCB bis zum 16. Spieltag auf den ersten Punktgewinn seit dem Jahreswechsel warten. „Ausruhen dürfen wir uns auf dem Sieg nicht, dieses Spiel war für uns aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“

Auf spielerischer Ebene wartet auf den SC tatsächlich noch viel Arbeit. So war in erster Linie eine konsequente Defensivleistung ausschlaggebend für den doppelten Punktgewinn. Nach ausgeglichenen Anfangsminuten (4:4, 16.) konnten sich die Bottroper zum Ende des ersten Durchgangs zumindest eine dünne Führung erspielen, sodass es für die Hausherren mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die zweiten 30 Minuten ging. „Vor dem gegnerischen Tor mangelt es uns noch an der notwendigen Effizienz, das ist uns allen bewusst. Dafür lassen sich aber 13 Gegentore gegen eine Mannschaft wie Homberg durchaus sehen“, so Adam.

Entscheidung fällt in der Schlussviertelstunde

Auch nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Geschehen zunächst ausgeglichen, immer wieder hatten die gastgebenden Bottroper knapp die Nase vorne. Ausgerechnet in der Schlussviertelstunde erlebte die Adam-Sieben dann aber ihre stärkste und letztlich spielentscheidende Phase. So ließen sie ab der 47. Minute (14:12) nur noch einen einzigen Gegentreffer zu und zogen vorentscheidend auf 19:12 davon (55.). „Neben einer tollen Gesamtleistung habe ich mich vor allem für Lukas Franz gefreut, der nach überstandener Verletzung einige wichtige Treffer erzielen konnte“, lobte Adam. Durch den fünften Saisonsieg können die Bottroper als Tabellenelfter im Abstiegskampf zumindest für den Moment etwas aufatmen.

