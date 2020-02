Der TC Waldhof nimmt gegen Bredeney die Außenseiterrolle an

Bottrop. Von der Niederrheinliga bis zur 2. Verbandsliga sind am Wochenende zehn Bottroper Tennismannschaften in den Altersklassen im Einsatz.

In der höchsten Spielklasse bestreiten die Herren 30 des TC Waldhof ihr Spitzenspiel gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen TC Bredeney, der mit Kim Möllers an der Spitzenposition aktuell auf drei Siege und ein Remis zurückblicken kann. „Bredeney ist sicherlich der Favorit, aber wir brauchen uns nicht zu verstecken und werden einmal mehr alles in die Waagschale werfen“, sagt Jan-Rudolf Möller.

Die Damen 30 des TC Blau-Gelb Eigen wollen im Duell dem TC Grün-Weiß Oberkassel punkten, um den Klassenerhalt zu sichern. „Mit einer guten Aufstellung werden wir das auch schaffen“, gibt sich Ulla Bähr optimistisch. Um wertvolle Zähler in der Niederrheinliga geht es auch für die Herren 40 des TC Eigen-Stadtwald. „Wenn wir die Liga halten wollen, müssen wir etwas Zählbares mitnehmen“, weiß Michael Altmann um die Bedeutung der Partie gegen Neuss. Die Vorzeichen stehen mit Blick auf die personelle Situation allerdings alles andere als günstig.

TC Blau-Gelb und Grafenwald rechnen sich gute Chancen aus

Entspannter ist die Lage dagegen im Lager der Herren 50 des TC Blau-Gelb Eigen, die beim TC Bredeney antreten, sowie bei den Damen 40 des VfL Grafenwald, die den Crefelder HTC empfangen. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt bereits sicher und dürfen sich gute Siegchancen ausrechnen.

In der 1. Verbandsliga wollen die Herren 30 des TC Heide gegen den TC Blau-Weiß Wickrath nachlegen. „Wir müssen aber ans Limit gehen, um die Punkte zu behalten“, weiß Matthias Hürter, der seine Jungs mit dem Gegner auf Augenhöhe sieht. Die Herren 55 des TC Waldhof sind in Krefeld beim Tabellenschlusslicht zu Gast. Ihnen winkt im Erfolgsfall sogar noch der Sprung auf Platz drei.

Für die Herren 30 des TC Eigen-Stadtwald und die Herren 55 des TV Blau-Weiß geht es in der 2. Verbandsliga darum, die Aufstiegschancen zu wahren. Beide Teams liegen mit ihren direkten Kontrahenten gleichauf an der Tabellenspitze. Die Stadtwälder gehen als Favorit in die Partie mit dem TC Selbeck, die Blau-Weißen wollen gegen den Bocholter TC einen deutlichen Sieg einfahren.

Nur Außenseiter sind dagegen die Herren 40 des TC Waldhof. Sie spielen gegen den designierten Aufsteiger aus Langenfeld. Die Waldhöfer empfangen in ihrem fünften Saisonspiel den designierten Aufsteiger aus Langenfeld. „Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer wird es keinen Sieg geben, aber jeder von uns kann ohne Druck zeigen, was er drauf hat“, blickt Mike Dierig der Partie entspannt entgegen.