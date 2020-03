Der TSV Feldhausen will dritten Sieg in Folge

Felix Hoffmann

Eine Woche später als bei der Konkurrenz geht es am Sonntag auch für die Fuhlenbrocker Haie wieder um Meisterschaftspunkte. Beim SV Vonderort will Trainer Peter Arndt eine Reaktion auf das 5:6 gegen Klosterhardt sehen.

DJK SW Gelsenkirchen-Süd II - TSV Feldhausen

Der TSV Feldhausen ist auf dem aufsteigenden Ast. Auch das war eine Erkenntnis aus dem souveränen 3:0-Erfolg gegen den Tabellenzweiten YEG Hassel II. Die Kicker von der Marienstraße peilen am Sonntag den dritten Sieg in Serie an. Die Mannschaft von Spielertrainer Sascha Wolff fährt dafür zum Tabellenelften DJK SW Gelsenkirchen-Süd II (13.15 Uhr, Halfmannsweg 50). Wie der Gegner zu knacken ist, bewies der TSV schon in der Hinrunde. Anfang September 2019 setzten sich Wolff und Co. überdeutlich mit 6:1 gegen die Gelsenkirchener durch.

SV Vonderort - SF 06 Sterkrade

Nach 5:2-Führung noch 5:6 verloren. Peter Arndt war nach der Pleite beim RSV Klosterhardt bedient und angefressen. Der Trainer des SV Vonderort fordert von seinen Jungs an diesem Sonntag eine Wiedergutmachung. Die Wienberg-Löwen empfangen um 15 Uhr den Tabellenachten SF 06 Sterkrade. Arndt: „Hier hat sich in der letzten Zeit ein wenig Arroganz entwickelt. Die ist aber völlig unangebracht. Das habe ich der Mannschaft auch in aller Deutlichkeit gesagt. Ich erwarte, dass wir am Sonntag Charakter zeigen. Und ich erwarte von jedem einzelnen nicht weniger als 100 Prozent.“

FC Sterkrade 72 II - BSG Mengede

Das 1:1-Unentschieden gegen den VfB Bottrop III hat die BSG Mengede unter Druck gesetzt. Die Bottroper dürfen sich im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg keine großen Punktverluste mehr erlauben. Für den Tabellenzweiten zählt am Sonntag deshalb auch nur ein Sieg. Stuart Frericks und Co. müssen beim FC Sterkrade 72 II antreten (13 Uhr, Volksparkstadion). Das Hinspiel gegen den Tabellenelften war eine umkämpfte Angelegenheit. Die Bottroper setzten sich durch zwei späte Treffer mit 3:1 durch.

BV Osterfeld III - Fuhlenbrocker Haie

Nach dem spielfreien Sonntag starten die Fuhlenbrocker Haie eine Woche später als die Konkurrenz ins Pflichtspieljahr 2020. Die Mannschaft von Trainer Sascha Schira muss am Sonntag beim Tabellenneunten BV Osterfeld III antreten. Der Tabellenvorletzte hat sich eine ganze Menge vorgenommen. „Wir beginnen jetzt wieder voller Elan“, sagt Schira. Schon im Hinspiel war seine Mannschaft gegen die Oberhausener nicht chancenlos, unterlag nach ausgeglichenen 60 Minuten am Ende dennoch mit 2:4.

