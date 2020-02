Der VfB Bottrop schießt sich für das Derby warm

Der VfB Bottrop ist ganz offensichtlich bereit für das erste Punktspiel des Jahres: In dem kurzfristig angesetzten Testspiel gegen den FC Bottrop sprühten die Schwarz-Weißen am Dienstag vor Spielfreude. Der Gegner konnte nicht Schritt halten, verlor mit 1:7 und ist nach einer eigentlich ordentlichen Vorbereitungsphase zum ungünstigsten Zeitpunkt an einem Tiefpunkt angekommen. „Das hat Selbstvertrauen gekostet, das ist schade“, kommentierte ein geknickter Trainer Mevlüt Ata. Die Gefühlswelt seines Kollegen Patrick Wojwod sah nachvollziehbar anders aus.

„Wir haben dieses Spiel genutzt, um den Rhythmus zu halten. Wir haben uns gut bewegt und uns viele Chancen herausgespielt. Wir waren klar spielbestimmend, aber ich will das nicht zu hoch hängen“, erklärte Wojwod nach ziemlich einseitigen 90 Minuten. Turbulent verlief schon die Anfangsphase, in der Mustafa Uslu den VfB nach neun Minuten in Führung brachte. Das Eigentor von Hussein Solh im Anschluss an einen kurz getretenen Eckball (12.) konnten die Schwarz-Weißen schnell hinter sich lassen: Sercan Istek traf bereits drei Minuten später zur erneuten Führung. Kurz vor der Halbzeit stellte Istek noch auf 3:1.

FC Bottrop zu unaufmerksam

Schon in den ersten 45 Minuten waren dem FC Bottrop viele Fehler unterlaufen. „Wir standen nicht kompakt, die Abstände waren einfach zu groß“, erkannte auch Ata. Sein Versuch, in der Halbzeitpause dagegen zu steuern, scheiterte. Denn den VfB drehte in den zweiten 45 Minuten noch ordentlich auf. Nach 54 Minuten erzielte Istek seinen dritten Treffer. Der FC Bottrop verkürzte zwar durch einen von Can Ucar verwandelten Foulelfmeter auf 2:4 (62.), doch die Schlussphase gehörte klar den Hausherren. Delowan Nawzad ließ dem 5:2 in der 73. Minute auch den sechsten Bottroper Treffer folgen (75.), Danny Steinmetz komplettierte das Ergebnis neun Minuten vor dem Ende.

„Ich bin froh, dass uns das heute und nicht am Sonntag passiert ist“, versuchte Ata der Niederlage noch etwas Positives abzugewinnen. Patrick Wojwod fiel das aus verständlichen Gründen leichter. „Ich wollte heute auf ein, zwei Positionen noch etwas ausprobieren“, deutete der Coach an. Konkreter werden wollte er mit Blick auf das anstehende Derby beim SV Fortuna nicht „Das verrate ich heute nicht.“