Der VfB Kirchhellen bespielt jetzt auch die Ohren

„Hier ist er nun, der VfB-Pottcast!“, begrüßt VfB-Vorsitzender Georg Garz die Hörer, nachdem zuvor ein peppiger Jingle ertönte und fährt mit seinem Interviewpartner fort. Der VfB Kirchhellen geht in der fußballfreien Zeit neue Wege und traut sich an das Trendmedium Podcast heran.

Dass ein guter Podcast nicht nur eine einfache Smartphone-Tonaufnahme ist, die man ins Internet hochlädt, musste der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit des VfB in seiner Vorbereitung auch erfahren.

Smartphone in die Mitte und drauf los reden – fertig ist der Podcast! So simpel stellte sich der Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit des VfB, unter der Leitung von Vorstandsmitglied Christoph Wrobel, einen Podcast vor – doch es steckte mehr dahinter: Geeignete Mikrofone, ein lizenzierter Jingle, die richtige Räumlichkeit und ein Schneideprogramm mussten organisiert werden. Zudem ein Name mit Wiedererkennungswert: So entstand: „1920 – Der VfB-Pottcast“. Wie die Blau-Weißen auf die Idee zu dem Podcast kamen verrät Christoph Wrobel: „Nachdem unser Vorsitzender Georg Garz zu Corona-Anfängen eine minutenlange Sprachaufnahme an alle Mannschaften richtete, kam uns die Idee einer längeren Höraufnahme.“

Moderiert wird der „VfB-Pottcast“ von Vereinsboss Georg Garz. Foto: Felix Hoffmann

Den Hintergrund erklärt das Vorstandsmitglied ebenfalls: „Nach der Verschiebung unserer Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2021 wollten wir bei den Vereinsanhängern trotzdem in diesem Jahr in aller Munde – oder in aller Ohren – bleiben und etwas nachhaltige im Jubiläumsjahr bieten!“

Folgen im 14-Tage-Rhythmus

Dass bei der ersten Aufnahme noch nicht alles perfekt lief und noch einiges an Optimierungsbedarf besteht, ist auch Wrobel bekannt: „Keiner von uns hatte vorher etwas mit Tonaufnahmen zu tun. So haben wir uns in das Thema eingearbeitet und nach einer Probeaufnahme den ersten Podcast produziert. Wir lernen auch stetig dazu“ Der Podcast soll vorerst aus zehn bis 15 Folgen bestehen und im zweiwöchigen Rhythmus erscheinen. Als Gesprächspartner sind ehemalige und aktive Trainer sowie Spieler eingeplant, aber auch Ehrenmitglieder oder Schiedsrichter sollen ihre Geschichte mit dem VfB erzählen.

Auf eine deutschlandweite Hörerschaft hofft der VfB übrigens nicht: „Es wird über die Geschichte des VfB geredet – von Spielen gegen den FC Schalke 04, über die Oberligazeit bis hin zu den Neuanfängen und Aufstiegen der Gegenwart. Wenn wir damit auf Sportinteressierte in der Umgebung und Freunde des Amateurfußballs treffen, ist das doch eine schöne Sache.“

Anekdoten und Vereinsgeschichte

In der ersten Folge, die am letzten Freitag online ging, ist VfB-Ehrenpräsident Lambert Bergemann als Interviewpartner zu Gast und erzählt unter anderem Anekdoten über das Spiel gegen den damaligen Bundesligisten FC St. Pauli.

Der VfB-Pottcast erscheint in der nächsten Woche mit Meistertrainer Bartosz Maslon, der inzwischen die A-Jugend der SG Wattenscheid trainiert.

Hören können Interessierte den Podcast auf Spotify oder direkt auf der Homepage des VfB unter: www.vfb-kirchhellen.de/pottcast