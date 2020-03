Die BSG Mengede macht es in Sterkrade zweistellig

Die BSG Mengede hatte am Sonntag gleich zweifachen Grund zur Freude. Die Kicker von Stuart Frericks setzten sich souverän mit 10:1 beim FC Sterkrade 72 durch und erfuhren im Anschluss vom Ausrutscher des Spitzenreiters Adler Osterfeld. Der Rückstand auf die Oberhausener beträgt jetzt nur noch einen Punkt, wobei die Bottroper ein Spiel mehr absolviert haben.

„Ich habe nichts zu Meckern“, erklärte Bottrops Trainer Stuart Frericks nach Spielende und ergänzte: „Ich bin mir sicher, dass wir noch ein spannendes Aufstiegsrennen erleben werden.“ Damit sprach Frericks auf den Ausrutscher von Spitzenreiter Adler Osterfeld II an. Das Spiel gegen Sterkrade erfüllte den Coach mit Zuversicht, dass die Saisonziele erreicht werden können. Frericks spricht aber nicht von Platz eins: „Unser Ziel wird es sein, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen.“

Bottroper führen schon nach fünf Minuten mit 1:0

Sterkrade hatte den Bottropern am Sonntag nicht viel entgegen zu setzen. Robin Eickmeier brachte die BSG schon mit dem ersten Angriff in Führung (5.). Dominik Watzlik (10.) und Oliver Hanses (15.) ließen die Treffer zwei und drei folgen. So zielstrebig die Bottroper nach vorne agierte, so sorglos zeigte sich aber auch die Defensive. Sterkrade hatte gute Einschussmöglichkeiten, nutzte eine davon zum 1:3 (20.).

Am Spielausgang änderte das freilich nichts. Vor dem Seitenwechsel klingelte es noch drei weitere Male im Kasten der deutlich unterlegenen Gastgeber. Zweimal war Oliver Hanses erfolgreich, einmal Dominik Watzlik. Die BSG benötigte nach dem Seitenwechsel zehn Minuten Anlauf für den siebten Treffer durch Robin Eickmeier. Dominik Watzlik trug sich neben Kevin Jäschke noch zwei weitere Male in die Torschützenliste ein und gestaltete das Ergebnis in der 90. Minute zweistellig.

