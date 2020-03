Die Judoka des JC 66 Bottrop müssen sich in Geduld üben

Die Judoka müssen sich mit Blick auf den ursprünglich für Mitte April vorgesehenen Bundesligastart vorerst in Geduld üben. Die neue Saison in sämtlichen Ligen des DJB wurde bis auf Weiteres verschoben und ohne eine zeitliche Frist ausgesetzt. Davon betroffen sind unter anderem das Herren- sowie das Frauenteam des JC 66 Bottrop. Beide Mannschaften kämpfen in der Bundesliga.

„Die Regelung gilt zum Schutz unserer Athleten und aller Beteiligten“, äußert sich die Ligareferentin Pamela Bickendorf in einem vom DJB veröffentlichten Schreiben. Beim JC 66 Bottrop stößt die Entscheidung des Verbandes auf Verständnis und Nachsicht. Auch die vereinseigenen Einheiten wurden durch die 66er bis auf Weiteres auf Eis gelegt, mindestens bis zum Ende der Osterferien ruht der Trainingsbetrieb beim JC auf sämtlichen Ebenen.

Männer des JC 66 Bottrop stellen sich auf längere Pause ein

Mit Blick auf einen möglichen Bundesligastart richtet sich Markus Wallerich als Trainer des Herrenteams noch auf eine längere Pause ein. „Ich denke, dass ein Start nach den Sommerferien beziehungsweise nach den olympischen Sommerspielen realistisch sein könnte“, so Wallerich. Allerdings könne sich die Situation angesichts der Dynamik der momentanen Entwicklung jederzeit verändern.

Die olympischen Sommerspiele, bei denen auch Judo zu den Wettkampfarten zählt, sollen planmäßig vom 24. Juli bis zum 9. August in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragen werden. Trotz der anhaltenden Corona-Krise insbesondere auch im asiatischen Raum hielten die verantwortlichen Funktionäre des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) jüngst an der Ausrichtung fest. Dennoch ist auch hier eine Abweichung vom gesteckten Zeitplan weiterhin nicht auszuschließen.

Der Bundesliga-Start der Frauen ist noch nicht gefährdet

Der Bundesligastart bei den Herren auch mit Beteiligung des JC 66 war für den 18. April vorgesehen, die Saison der Frauen beginnt nach aktuellem Stand ohnehin erst am 15. August. Dazu würden die „Piraten“ des JC in diesem Jahr bei den Frauen durch den geglückten Aufstieg des Reserveteams auch in der zweiten Liga eine Mannschaft stellen, hier sollte die Liga am 25. April starten. Für die Zweitmannschaft der JC-Herren hätte der erste Kampftag in der Oberliga bereits am vergangenen Wochenende angestanden.