Die Tennis-Stadtmeisterschaft ist abgesagt

Corona- Bottrops Sport legt nach den Lockerungen langsam los

Sportler der Karateschule Arawashi vom Bundes- und Landesleistungszentrum Karate in Bottrop trainieren am Samstag, 09. Mai 2020, auf einer Wiese an der Parkstraße in Bottrop körperlos und unter Einhaltung sämtlicher Corona-Regeln für Sportler die Trainingseinheiten Kihon und Kata.

Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services