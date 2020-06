Die TSG Kirchhellen stellt sich personell neu auf

In der Corona-Pause haben die Handballer der TSG Kirchhellen mit Personalwechseln die Weichen für die Zukunft gestellt. Neben der langjährigen Abteilungsleiterin Elisabeth Eichfeld gab auch Michael Zawadzki, Trainer der Bezirksliga-Mannschaft, den Staffelstab an einen Nachfolger weiter.

Eichfeld bastelte schon seit einiger Zeit an der Zukunft der Abteilung. Die Jugendarbeit wurde angekurbelt, eine Frauenmannschaft ins Leben gerufen. Mit Marc Kopatz konnte sie nun jemanden gewinnen, der mit seiner Erfahrung die Abteilung in ihrem Sinne weiterführt. „Mir ist es konzeptionell wichtig, die Abteilung wieder breit und durchlässig von den einzelnen Jahrgängen bis hin zur Herrenmannschaft aufzustellen“, so Marc Kopatz.

Buddenbrog löst Zawadzki an der Seitenlinie ab

Auch beim Herrenteam hat sich etwas getan. So wird der langjährige Trainer Michael Zawadzki die Mannschaft zur neuen Saison nicht mehr trainieren. Er wird dem Verein treu bleiben und in der Verwaltung des Gesamtvereins tätig werden. In der Trainerfrage hat sich die TSG nach vielen Gesprächen für einen Neuanfang entschieden, um neuen Schwung in die Mannschaft zu bringen. Neuer Trainer wird Florian Buddenbrog, ein junger Trainer, der aber bereits viel Erfahrung mit sich bringt und gut zur zukünftigen Ausrichtung der Handballabteilung passt.

Unterstützt wird er von Sebastian Meier als Co-Trainer. „Wir sind glücklich, mit Florian jemanden gefunden zu haben, der konzeptionell zu unserer Ausrichtung passt und die Mannschaft voranbringen wird“, so Marc Kopatz.