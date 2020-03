Die Winterhallenrunde geht in die entscheidende Phase

Unter dem Hallendach geht es für die Tennisspieler auf Verbandsebene um den Aufstieg sowie um Punkte für den Klassenerhalt. Fünf Mannschaften sind noch im Einsatz. Auf Bezirksebene kommt es am Sonntag zu einem Derby um den Aufstieg zwischen den Herren des TV Blau-Weiß und des TC Eigen-Stadtwald.

In der Niederrheinliga der Herren 30 reist der TC Waldhof ohne Druck zum Gastspiel beim TC Bovert. Die Grundlage für den erneuten Klassenerhalt ist bereits gelegt. „Wir freuen uns auf das Spiel und wollen mindestens ein Unentschieden“, sagt Jan-Rudolf Möller. Zwei Ligen tiefer zählt für den TC Eigen-Stadtwald beim TC Grün-Weiß St. Tönis jeder Matchpunkt. Im Fernduell mit dem TC Benrath benötigen die Stadtwälder einen möglichst deutlichen Sieg, um die Aufstiegschancen zu wahren.

TC Eigen-Stadtwald kämpft um wichtige Punkte

Für die Herren 40 des TC Eigen-Stadtwald geht es gegen den Lintorfer TC dagegen um wertvolle Punkte für den Klassenerhalt. Nach dem Remis gegen Neuss am vergangenen Spieltag gilt es erneut zu punkten, um die Chancen auf den Klassenerhalt in der Niederrheinliga weiter zu erhöhen. Im abschließenden Saisonspiel der 2. Verbandsliga empfängt der TC Waldhof im Tennis-Centrum Rheinbaben den punktgleichen Gast aus Mönchengladbach. „Um ganz sicher zu sein, brauchen wir noch einen Punkt für den Klassenerhalt. Den wollen wir einfahren“, sagt Mike Dierig.

Nur noch wenige Spielgewinne fehlen den Herren 50 des TV Blau-Weiß zum Aufstieg in die 1. Verbandsliga. Die sollten gegen den abstiegsbedrohten Kontrahenten aus Voerde nur eine Formsache sein. „Die Stimmung ist gut“, gibt sich Markus Kissenbeck entsprechend optimistisch, dass am Samstag die Sektkorken knallen.

Topspiel in der Bezirksliga

In der Bezirksliga der Herren kommt es am Sonntag (16 Uhr) im TVN Tennis-Zentrum zum Derby um den Aufstieg in die 2. Verbandsliga. Im Duell zwischen dem TC Eigen-Stadtwald und dem TV Blau-Weiß geht es um Alles oder Nichts. Die Blau-Weißen haben im Saisonverlauf einen Punkt mehr gesammelt, ihnen würde ein Remis reichen, um sich gegenüber den Stadtwäldern zu behaupten. Zum Aufstieg könnte das Unentschieden allerdings nicht reichen, denn dann könnte der TC Schellenberg II noch vorbeiziehen. Es bleibt also spannend. Fest steht: Der Sieger der Partie spielt im kommenden Winter in der 2. Verbandsliga.