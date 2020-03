Fortuna Bottrop erlegt Tusem Essen in sieben Minuten

Überspitzt formuliert brachte die Fortuna ihren 4:0 (0:0)-Erfolg gegen Tusem Essen innerhalb von sieben Minuten unter Dach und Fach. Zwischen der 57. und der 64. Minuten stellten die Bottroper das Ergebnis auf 3:0; in der 83. Minute beseitigte Marcel Siwek mit dem vierten Treffer die restlichen, ohnehin nur noch spärlich vorhandenen Zweifel am zehnten Saisonsieg.

Kapitän Thilo Grollmann richtete zunächst seine Aufmerksamkeit auf einen anderen Aspekt der Partie. „Das zu Null ist fast noch wichtiger als die Tatsache, dass wir vier Tore geschossen haben.“ Aber auch nur fast - denn der Jubel nach dem 1:0 durch Tim Strickerschmidt, der einen Kopfball von Jason Elbert per Fallrückzieher in den Kasten der Gäste beförderte, feierte das Traumtor kraftvoll und emotional ab.

„Das war schon sehr euphorisch“, kommentierte Grollmann die Szene, in der Fortunas Routinier von seinen begeisterten Mitspielern begraben worden war. „Dieser Fallrückzieher war der Türöffner, den wir heute gebracht haben. In der ersten Halbzeit hat man schon gemerkt: Beiden Mannschaften ging es vor allem darum, nicht den ersten Fehler zu machen. Und wir haben das gut gemacht, haben die Zweikämpfe gewonnen und nichts zugelassen.“

Fortuna lässt nur ganz wenig zu

Fortunas zweiter und mit deutlich mehr Tempo gespielter Durchgang wertete das „Safety first“ der ersten 45 Minuten geradezu auf. Vor der Pause gab es lediglich vier nennenswerte Strafraumaktionen. In der vierten Minute verpasste Siwek knapp - allerdings aus einer Abseitsposition. In der sechsten Minute tauchte er vor dem gegnerischen Torwart auf, brachte den Ball an Menelaos Deligiannis jedoch nicht vorbei. In der zehnten Minute zeichnete sich Cedric Lohe gegen Tusems Kapitän Lukas Paulun aus, lenkte dessen Schuss aus kurzer Distanz über die Latte.

Wenige Minuten vor der Pause bot Lohes Versuch, einen Rückpass aus der Gefahrenzone zu bringen, den Gästen die große Möglichkeit, in Führung zu gehen. Die rauften sich nach der vergebenen Chance buchstäblich die Haare.

Strickerschmidt erzielt mit Traumtor die Führung

Nach dem Seitenwechsel wurde schnell offenbar: Der Spielverlauf gab der Fortuna, die zwei Begegnungen in Folge verloren hatten, Sicherheit. Sie zeigten nun mehr Zug zum Tor. Strickerschmidts 1:0 wurde zur Initialzündung. In der 60. Minute spielte ein Essener den Ball unbedrängt über die Torauslinie. Elbert stand bei Siweks Eckball goldrichtig, vollendete per Kopf zum 2:0. Beim 3:0 nur vier Minuten später setzte Strickerschmidt Siwek in Szene, der den Ball für Dominik Wenderdel auflegte. Vor dem 4:0 verzögerte Wenderdel geschickt die Vorlage für Siwek, der den Ball seelenruhig ins Tor schieben konnte.

Im Vorfeld des Spiels hatte Fortunas Coach gefordert, „den Dreh zu kriegen“ und der Defensive mehr Aufmerksamkeit und Engagement zu widmen. Seine Mannschaft lieferte und entsprechend zufrieden war Sebastian Stempel. Ihm war es vor allem darum gegangen, den Tabellenzwölften nicht zu unterschätzen. „Wir haben ja nicht gerade vor Selbstbewusstsein gestrotzt. Umso mehr erfreut dieser Sieg.“ So hatte es auch sein Kapitän gesehen. „Wir brauchten heute kein schönes Spiel, wir brauchten Sicherheit und ein gutes Ergebnis“, lautete Grollmanns Einschätzung.