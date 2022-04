Bottrop. Fortuna Bottrops E-Sportler treffen in ihrer neuen Liga auf Vereine mit großen Namen. Am ersten Spieltag gab es eine Niederlage und einen Sieg.

Das Pro-Clubs-Team von Fortuna Bottrop ist in der Pro-League Championship, einer E-Sports-Liga nur für Fußballvereine, mit einem 4:2-Sieg über Hansa Rostock und einer 0:2-Pleite gegen den TSV Burgdorf gestartet.

Damit werden die Fortunen in zwei Ligen vertreten sein: In der Community-Liga der Pro-League, in der man kürzlich in die dritte Liga aufsteigen konnte, und in der Pro-League-Championship.

Fortuna Bottrop holt einen Sieg und kassiert eine Pleite am ersten Spieltag

Dass der Pro Clubs Modus an Bedeutung gewinnt, zeigen die Einstiege vom VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach. Dies sorgt dafür, dass die Pro-League Championship weiter wächst und mit der Championship Two nun eine zweite Liga gründet, in der Fortuna unter anderem auf Preußen Münster, Fortuna Köln oder den SC Hassel trifft.

