Fußballverband Westfalen zahlt Abgaben an die Klubs zurück

Die drei Vereine im Bottroper Norden dürfen sich über eine gute Nachricht des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes (FLVW) freuen. Der VfB Kirchhellen, der VfL Grafenwald und der TSV Feldhausen werden in dieser Saison von ihren Verbandsabgaben befreit. Der Fußball-Verband Niederrhein, zu dem alle anderen Bottroper Vereine gehören, hat sich in dieser Thematik noch nicht zu Wort gemeldet.

Der Spiel- und Trainingsbetrieb in Westfalen bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt. Darauf hat sich das Präsidium des FLVW am Donnerstagabend verständigt. Ein Ende der Pause ist noch nicht absehbar, doch der Verband erklärt in seiner Mitteilung: „Mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen sollen die Vereine von einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs informiert werden.

Bereits geleistete Abgaben werden zurückerstattet

FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski Foto: FLVW

Beschlossen wurde am Donnerstag ebenfalls, dass der FLVW auf Verbandsabgaben verzichtet. FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski erklärt: „Wir haben uns entschieden, unsere Vereine auch finanziell zu entlasten.“ Walaschewski dankt den westfälischen Kreisvorsitzenden für die Bereitschaft dazu: „In den Gesprächen wird immer wieder deutlich, wie groß und beherrschend die finanziellen Nöte unserer Vereine sind. Deshalb haben wir beschlossen, die pauschalisierten Spielabgaben für die Rückrunde nicht zu erheben beziehungsweise bereits geleistete Abgaben zurückzuzahlen. Eine weitere Entlastung bedeutet der Wegfall der pauschalen Belastung der Schiedsrichterkosten.“

Auch in einem anderen Punkt verzichtet der FLVW vorerst auf Einnahmen: Ordnungsgelder wegen Nicht-Erfüllung des Schiedsrichter-Solls werden zwar nicht erlassen, aber ausgesetzt. Ähnlich verfährt der FLVW bei weiteren Ordnungsgeldern, die sich zum Beispiel aus noch anstehenden Sportgerichtsverfahren ergeben. Diese werden zwar veröffentlicht, aber gestundet.

Tägliche Neubewertung der Lage durch eine Task Force

„Damit tragen wir den Sorgen unserer Vereine Rechnung, denen ohne Spiele und Wettkämpfe die Einnahmen wegbrechen, wobei die fixen Kosten weiterlaufen“, erklärt Vizepräsident Finanzen Peter Wolf die Entscheidung des Präsidiums.

Eine Neubewertung der Lage für den Spielbetrieb und das Wettkampfwesen erfolgt durch die Task Force des FLVW täglich. Bei Fragen und Problemen können sich die westfälischen Vereine direkt an die Task Force des FLVW wenden: post@flvw.de.

Georg Garz zeigt sich von der Mitteilung des Verbandes nicht sonderlich überrascht. Der Vorsitzende des VfB Kirchhellen erklärt: „Ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Oder anders herum: Alles andere wäre auch nicht zu vertreten gewesen.“ In wie weit das seinen Verein entlastet, konnte Garz am Freitag noch nicht sagen: „Dafür müsste ich erst in unserem Finanzvorstand nachfragen.“ Ein Hinweis darauf, dass in der Corona-Zeit auch die interne Kommunikation betroffen ist: „Unser Vereinsleben ist auf ein Minimum reduziert.“

Skeptisch ist Garz, was den weiteren Verlauf der Fußball-Saison angeht: „Wir haben 17 Jugend- und vier Seniorenmannschaften. Ich bin mir sicher, dass der 30. April ohne eine Änderung der Situation verstreichen wird und dann bleibt uns ja auch nicht mehr viel Zeit. Keine Ahnung, wie das dann funktionieren soll.“