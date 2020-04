Lediglich fünf Zähler Rückstand hat die Fußball-Zweitvertretung des VfB Bottrop aktuell auf die Aufstiegsplätze und somit auf die Chance auf die Kreisliga A. Mit nur 25 Gegentoren stellt der VfB die zweitbeste Defensive der Liga - nur Spitzenreiter Blau-Weiß Fuhlenbrock steht hinten noch besser.

Zwar steht die direkte Rückkehr in die Kreisliga A durch die coronabedingte Pause noch in den Sternen, doch in einem Punkt herrscht schon Gewissheit beim VfB: Das Trainerduo Daniele Lepori, der von den Batenbrocker Ruhrpott Kickern zum VfB kam, und Alexander Teichert, der vergangene Saison noch selbst aktiv für SuS 21 Oberhausen gegen den Ball trat, bleiben der Mannschaft auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie erhalten.

Der komplette Trainerstab bleibt beim VfB Bottrop II

Alexander Teichert und Daniele Lepori bleiben beim VfB Bottrop II. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Wir haben nicht eine Sekunde überlegt, die Position neu zu bekleiden. Sportlich gibt es keinerlei Gründe, wir stehen auf einem guten 4. Platz und das, obwohl wir im Sommer keine Mannschaft zusammen hatten. dazu kommt, dass es auch menschlich super passt und wir solche Typen beim VfB brauchen“, so der 1. Vorsitzende Jupp Tubay auf der vereinseigenen Facebook-Seite.

Neben den beiden Trainern hat auch der Rest des Stabs verlängert, so bleiben auch Marc Bröggelwirth als Torwartcoach, die Betreuer Gary Seifert, Gordon Granderath und Kim Seifert sowie Ricarda Seifert als medizinische Betreuerin.

