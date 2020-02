LC Adler Bottrop: Saskia Hettkamp gewinnt den Cross-Titel

Besonders für die jüngeren Jahrgänge war der Stadioncross in Xanten ein Erlebnis.

Xanten. Die Läufer des LC Adler Bottrop kämpften beim Xantener Stadioncross um die Regionstitel und erzielten viele gute Ergebnisse.

Die Athleten des LC Adler Bottrop stellten sich bei winterlichen Temperaturen der gewundenen Strecke über Strohballen, Sand, kurze Steigungen und scharfen Kurven des Xantener Stadioncross. Nachdem Patrick Schwager (M35) auf der Mittelstrecke den Anfang machte, gingen Oskar Bachmann und Paulo Bianchi auf die Strecke. Paulo (M9) hielt gut mit und wurde im Endspurt wohlverdienter Fünfter. Oskar (M8) lief im guten Mittelfeld ein. Sibel Wormsbächer und Sophie Marie Schwager rannten im Mädchenlauf und erkämpften sich den sechsten und achten Rang (W9).

In der W11 starteten Emilia Schmidt, Amely Schöps und Julia Ehrlich. Emilia hatte im Vereinsduell mit Amely die Nase vorn und schaffte es noch auf das Treppchen (3.). Julia Ehrlich (W11) und Lucie Liebig (W10) kämpften um einen Platz im Mittelfeld kämpfte. In der M10 ließ Thore Eichholz nie locker und gewann den Silberplatz. Maximilian Zobel (M11) lief ein couragiertes Rennen, um mit dem fünften Platz belohnt zu werden.

Ab der Altersklasse M/W 14 wurden in Xanten auch die Regionsmeisterschaften ausgetragen. Hier ging Joris Ressing (M15) ins Rennen und errang den Regionsvizetitel über 2850 Meter. Johanna Schröter schlug sich in ihrem Crossdebüt wacker und lief als Vierte knapp am Podium vorbei. Die erfahrene Saskia Hettkamp lief die 6580 Meter lange Strecke. Nach fünf Runden und etlichen Anstiegen, Wendungen und Sandschikanen kam sie als erste der Frauenwertung und Regionsmeisterin ins Ziel.