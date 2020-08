Marius Lewald musste DM-Teilnahme kurzfristig absagen

Leichtathlet Marius Lewald konnte an den Deutschen Meisterschaften nicht teilnehmen.

Bottrop. Der Traum von einem Finalplatz bei den Deutschen Meisterschaften platzte für den Bottroper Hürdenläufer im Laufe der Woche.

Es hat einfach nicht sein Sollen. Schon die vergangenen Wochen liefen für Bottrops Hürdenass Marius Lewald mehr als nur unruhig. Die Organisation bei den Wettkämpfen machte ihm das Leben schwer, das Wetter kam hinzu und dann meldeten sich auch noch Körper und Kopf.

Am Samstag hätte all das keine Rolle mehr spielen sollen, Lewald wollte bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig ins Finale sprinten und hoffte auf eine „tiefe 14“, wie er vor den Wettkämpfen Anfang der Woche sagte.

Mit der hätte Lewald das Finale auf jeden Fall erreicht, denn auch die 14,6 Sekunden von Robin Ganter genügten für die Top-8. Doch ein plötzlicher Todesfall im familiären Umkreis verhinderte Lewalds Teilnahme.