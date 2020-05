Marode Infrastruktur: TSV Feldhausen laufen die Frauen davon

Der TSV Feldhausen hat in der Corona-Pause reichlich Federn gelassen. Die Frauenmannschaft verlässt die Sportanlage an der Marienstraße und schließt sich dem FC Rot-Weiß Dorsten an. „Wir haben es uns mit der Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Trainer Alexander Rietz.

Der ambitionierte Versuch, den Frauenfußball beim TSV Feldhausen zu etablieren und damit die Besorgnis erregende Gesamtsituation des kleinen Vereins zu verbessern, ist schon nach einer dreiviertel Saison gescheitert. Die Fußballerinnen wurden zwar mit offenen Armen empfangen und integrierten sich schnell in das Clubleben, doch wirklich heimisch wurden sie an der Marienstraße nicht.

Die marode Infrastruktur macht dem TSV Feldhausen zu schaffen

In Summe absolvierten die Fußballerinnen nur zwölf Spiele im Dress des TSV, belegten damit in der Kreisliga B den sechsten Platz. Mit der sportlichen Entwicklung seiner Mannschaft war Alexander Rietz zufrieden. Als zu hohe Hürde erwies sich aber schnell die in die Jahre gekommene Infrastruktur des TSV Feldhausen.

„Die Umkleiden und die sanitären Anlagen sind nichts für schwache Nerven“, erklärt Rietz und ergänzt: „Wirklich schlimm ist aber der Zustand des Ascheplatzes.“ Regenfälle hatten die Sportanlage immer wieder unbespielbar gemacht. Trainings- und Spielbetrieb wurden dadurch immer wieder unterbrochen. „Ich habe in den letzten Monaten alles versucht, um weitere Spielerinnen für den TSV zu begeistern. Viele sind zu einem Probetraining gekommen, haben dann mit Blick auf den Ascheplatz aber gleich abgewunken“, berichtet Rietz.

Rietz sah keine Zukunft für sein Team beim TSV Feldhausen

Lange Frauenfußball-Tradition beim FC RW Dorsten Beim FC RW Dorsten hat Frauenfußball eine lange Tradition. Der Klub spielte in den 90er Jahren in der Verbandsliga, spielte noch vor wenigen Jahren in der Landesliga. Erst nach dem Abstieg in die Kreisliga A löste sich die Mannschaft auf, von dem heute noch viele Fußballerinnen für Bottroper Vereine aktiv sind. Die Mannschaft von Alexander Rietz wird nicht nur den Verein sondern auch die möglichen Gegner wechseln. Weil es im Fußballkreis Recklinghausen keine B-Kreisliga gibt, wird das Team in der Kreisliga A starten. Rietz: „Ich kenne diese Liga. Das kommt unserem Spiel entgegen, ich freue mich auf die Herausforderung.“

Schon zur Winterpause hatten einige Frauen dem Verein den Rücken gekehrt. Rietz hatte nur noch elf Spielerinnen zusammen. Die aber will er nicht im Stich lassen. Auf der Suche nach einer neuen Heimat wurde Rietz bei seinem Jugendverein fündig: „Wir werden beim FC Rot-Weiß Dorsten einen Neuanfang versuchen. Für den TSV Feldhausen tut mir die Entscheidung leid, das ist ein toller Verein mit vielen liebenswerten Menschen. Aber wir wollen Fußball spielen und das wäre an der Marienstraße auf Dauer einfach nicht möglich.“

Eine Rolle bei der Entscheidung habe auch die ungewisse Zukunft des TSV Feldhausen gespielt. Der Verein ist seit Januar und dem Rücktritt des Vorsitzenden Chris Kringel führungslos. Die Bemühungen der letzten Jahre, junge Fußballer an die Marienstraße zu locken, fruchteten nur kurz. In der aktuellen Saison spielte nur eine einzige Jugendmannschaft für den TSV. Das einzig im Spielbetrieb verbliebene Team bilden die Männer, die in der Kreisliga C auf dem sechsten Tabellenplatz liegen.