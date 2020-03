Paul Kuhlmann erzielt neue Bestweite

Der Nachwuchs des LC Adler Bottrop nahm mit Erfolg an den NRW-Meisterschaften in Duisburg teil.

Duisburg. Nachwuchs des LC Adler Bottrop zeigt starke Leistungen bei der NRW-Meisterschaft. Paul Kuhlmann stellt einen neuen Rekord auf.

Die Leichtathleten des LC Adler Bottrop machten in Duisburg mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Die Ruhr Games dienten den NRW-Meisterschaften als große Bühne.

TEST: Artikel WAZ only TESTVorweg ging Paul Kuhlmann im Speerwurf. Der U20-Leichtathlet erzielte eine neue persönlichen Bestweite von 51,32 Metern. Einen vierten Platz erkämpfte sich Hannes Jüsten (U20). Der Sprinter legte die 200 Meter in 22,41 Sekunden zurück. Ebenfalls Platz vier erreichte Gerrit Tüchthüsen im Kugelstoßen. Der U18-Athlet verpasste mit einer neuen Bestweite von 14,03 Metern nur knapp das Siegerpodest. Den Speer warf er auf 40,56 Meter und damit auf Platz sieben. Hier blieb er nach Einschätzung seines Trainers hinter seinen Möglichkeiten. Jeweils Platz acht ging an Lena Nisbach im Weitsprung in der Jugend W14 mit 5,01 Metern und an Noah Herzog über 300m-Hürden in der Jugend M15 in einer neuen persönlichen Bestzeit von 45,95 Sekunden.

U20-Staffel landet auf dem zweiten Platz

Der zweite Tag bei den NRW-Meisterschaften war für die Leichtathleten des LC Adler Bottrop ebenfalls erfolgreich. Die weibliche U20-Staffel der Startgemeinschaft LA-Team RSB (Rhede-Sonsbeck-Bottrop) mit Hanna Lüger als Startläuferin holte sich die Silbermedaille in einer Zeit von 48,70 Sekunden. Damit unterbot das Quartet seine eigene Bestzeit nochmals um eine halbe Sekunde. Simon Ehring lief in der Jugend U18 über 400 Meter (flach) ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit in 52,77 Sekunden und belegte damit Platz fünf. Hannes Jüsten schied im Vorlauf über 100 Meter in der Jugend U20 mit einer Zeit von 11,33 Sekunden aus.

