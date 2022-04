Rhenania Bottrop jagt im Spitzenspiel die perfekte Saison

Rhenania Bottrop steht als Aufsteiger in die Frauenfußball-Landesliga bereits fest, jagt aber weiterhin die perfekte Saison.

Bottrop. Die Bezirksliga-Fußballerinnen von Rhenania Bottrop treffen auf die Zweiten – die Teams trennt Welten. Der Wuppertaler SV ist zu Gast in Bottrop.

Nachdem die Partie gegen Gelb-Weiß Hamborn am vergangenen Wochenende ausfiel, sind die Bezirksliga-Fußballerinnen von Rhenania Bottrop am Sonntag (15.30 Uhr) wieder gefordert: Eintracht Duisburg ist zu Gast im Blankenfeld.

Es ist wieder einmal ein Spitzenspiel, welches aber nur tabellarisch so bezeichnet werden kann. Denn die Duisburgerinnen liegen auf Rang zwei, Rhenania auf Position eins.

Die beiden Mannschaften trennen jedoch Welten. Während die Bottroperinnen mit 17 Siegen aus 17 Spielen 51 Punkte geholt haben, liegt Duisburg mit 35 Zählern aus 18 Partien dahinter und liefert sich ein enges Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz mit Fortuna Bottrop (34 Punkte), TS Rahm (32) und SV Wanheim (30.).

Rhenania II gegen den Wuppertaler SV, VfL Grafenwald im Münsterland

Die zweite Mannschaft Rhenanias läutet den Frauen-Spieltag ein und empfängt in der Parallelgruppe um 13 Uhr mit dem Tabellenzweiten Wuppertaler SV einen großen Namen.

Der VfL Grafenwald reist indes ins westliche Münsterland und tritt am Sonntag (13 Uhr) bei der DJK Adler Buldern an. Die Vorzeichen sind ähnlich klar wie bei Rhenania: Grafenwald liegt auf Position fünf, Buldern hat die rote Laterne inne und kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt.

In der Kreisliga spielt der VfB Bottrop bei Eintracht Duisburgs zweiter Mannschaft (So., 11 Uhr), BW Fuhlenbrock empfängt den TSV Heimaterde (So., 13 Uhr).

