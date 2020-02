Rhenania Bottrop steht vor dem Duell der Gegensätze

Für Rhenania Bottrop geht die Restsaison bereits am Freitagabend los. In der Begegnung gegen die SG Osterfeld (19.30 Uhr) stehen die Zeichen für die Männer aus dem Blankenfeld auf Heimsieg – doch Trainer Marco Hofmann warnt vor dem Tabellen-14. aus Oberhausen.

Obwohl Rhenania bisher eine fast perfekte Saison spielt, knüpften die Blau-Weißen in den Vorbereitungsspielen nicht an die Leistungen aus dem letzten Jahr an. Zufrieden war Trainer Marco Hoffmann nur mit dem letzten Testspiel beim 4:1-Erfolg gegen BW Fuhlenbrock: „Fußballerisch war das in den anderen vier Spielen nicht das Wahre. Gegen Fuhlenbrock haben wir aber überzeugt. In den letzten Trainingseinheiten sah das auch schon viel besser aus.“

Die SG Osterfeld hat sich in der Winterpause verstärkt

Tore sollten am Freitagabend auch vorprogrammiert sein, immerhin trifft der beste Angriff der Liga (83 Tore) auf die schlechteste Abwehr (72 Gegentore). Trotzdem warnt Hoffmann vor dem Gegner und will sich von dem 6:0 aus der Hinrunde und dem Tabellenplatz der SG nicht blenden lassen: „Osterfeld hat durch Neuzugänge in der Winterpause jetzt mehr Qualität auf dem Platz. Sie haben drei oder vier Alt-Profis verpflichtet, die in dieser Liga trotz ihres Alters mithalten können.“

Zu stark reden will Hoffmann den Gegner aber auch nicht: „Wir spielen bei Flutlicht vor tollem Publikum und wollen das Wochenende, an dem unser großes Jugendturnier stattfindet, erfolgreich einleiten. Wenn wir gut aus der langen Pause kommen und unsere Leistung gegen Osterfeld und nächste Woche bei Dostlukspor auf den Platz bringen, sind wir auf einem guten Weg.“