Rhenania Bottrop verlängert mit Hoffmann und Wisniowski

Das Vertrauen ist groß. So groß, dass die Vertragsverlängerung nicht nur für eine sondern gleich für zwei Spielzeiten gilt: Fußball-Kreisligist SV Rhenania Bottrop setzt auch in den kommenden beiden Spielzeiten auf das Trainer-Duo Marco Hoffmann und Sascha Wisniowski.

Am gestrigen Dienstag startete die erste Mannschaft des SV Rhenania in die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Ligarunde. Nach dem Training gab es für die Kicker des Tabellenführers gleich eine gute Nachricht. Der Vorstand teilte ihnen die Vertragsverlängerung mit Hoffmann und Wisniowski mit. Überraschend kommt die Entscheidung nicht. Die Blau-Weißen führen die Tabelle der Kreisliga A mit großem Vorsprung an. Die Chance auf die Rückkehr in die Bezirksliga ist groß.

Hoffmann: Können hier viel bewegen

„Sascha und ich haben sofort gemerkt, dass es passt. Die Mannschaft, der Vorstand, das ganze Drumherum“, beschreibt Marco Hoffmann seine Erfahrungen aus den vergangenen Monaten und ergänzt: „Lange überlegen musste ich nicht. Und dass wir hier eine Perspektive von zwei Jahren bekommen, ist außergewöhnlich. Sascha und ich empfinden das als Wertschätzung und Vertrauensbeweis. Zwei Jahre sind eine Zeit, in der wir hier beim SV Rhenania viel bewegen können.“

Glücklich über die Einigung ist auch Sascha Carl. Der Vorsitzende des Klubs sagt: „Ein Zwei-Jahres-Vertrag ist im Amateurfußball unüblich, aber Marco und Sascha haben sich das verdient. Wir sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit.“

Mit acht Punkten Vorsprung in die Restsaison

Ziel der Blau-Weißen bleibt natürlich die Rückkehr in die Bezirksliga. Das Team hat in der Hinrunde beste Voraussetzungen dafür geschaffen:16 Siege und ein Unentschieden aus 17 Spielen, 83:12-Tore und ein Acht-Punkte-Polster auf Verfolger Schwarz-Weiß Alstaden. „Wenn wir nach der Pause gut aus den Startlöchern kommen, bin ich sehr optimistisch, dass wir unser Ziel erreichen“, sagt Hoffmann. Fortgesetzt wird die Rückrunde der Kreisliga A ab dem 28. Februar. An diesem Freitag empfangen die Bottroper die SG Osterfeld auf der Sportanlage im Blankenfeld. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit. Der SV Rhenania setzte sich in Oberhausen locker mit 6:0 durch.

