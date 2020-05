Rhenania Bottrop verpflichtet einen Oberliga-Verteidiger

Der SV Rhenania Bottrop lässt sich vom Corona-Virus nicht bremsen und hat seine Planungen für die neuen Saison jetzt mit der Verpflichtung eines Hochkaräters abgeschlossen. Patryk Niedzicki wird die Innenverteidigung verstärken. Der 24-Jährige spielte zuletzt für den FC Kray und kam in den vergangenen sieben Spielzeiten auf insgesamt 171 Einsätze in der Landes- (30), Westfalen- (93) und Oberliga (48).

Dominik Wrobel sprich von einem Mosaiksteinchen, meint aber vielmehr einen ganz dicken Fisch: Die Verpflichtung von Patryk Niedzicki lässt die Konkurrenz zumindest aufhorchen. Niedzicki spielte in den vergangenen Jahren für den DSC Wanne-Eickel, den SV Schermbeck, SuS Stadtlohn und den FC Kray, mit dem er 2018/19 in die Oberliga aufstieg. Dabei gehörte Niedzicki immer zum absoluten Stammpersonal, war nie verletzt und kassierte in 171 Spielen nur zwei Gelbe und eine Ampelkarte.

Zufall spielt dem SV Rhenania einen Trumpf in die Karten

Dass der SV Rhenania den Wechsel nun offiziell verkünden kann, liegt an einem kuriosen Zufall. Denn Niedzicki arbeitet schon seit einigen Monaten bei Clubsponsor Ristorante Amanda. Dieser Umstand wäre nicht einmal aufgefallen, wenn Rhenanen-Angreifer Emre Kilic dort nicht Stammkunde wäre. „Emre hat uns angesprochen und gefragt, ob wir überhaupt wüssten wer dort arbeitet“, berichtet Dominik Wrobel, „Er kannte ihn noch aus seiner Zeit beim SV Sonsbeck.“

Wrobel nahm Kontakt zu dem 24-Jährigen auf und in den folgenden Gesprächen konnten die Blau-Weißen den Abwehrspieler von ihrem Konzept überzeugen. „Zu Beginn war ich noch skeptisch, aber dann habe ich mich intensiv mit Emre, dem Vorstand und auch mit dem Trainerteam unterhalten“, sagt Niedzicki. Den Gang von der Oberliga zurück in die Bezirksliga empfindet der gebürtige Pole nicht als Rückschritt: „Ich habe mir gesagt, das will ich machen. Der Verein will in den kommenden Jahren einiges bewegen. Und ich habe richtig Bock darauf, dabei zu sein.“

Die Personalplanungen sind damit abgeschlossen

Die Personalplanungen des SV Rhenania sind damit abgeschlossen. Der A-Kreisliga-Spitzenreiter hatte schon vor einigen Tagen die Verpflichtung von Ralf Thiel und Cem Sakiz (beide SV Fortuna Bottrop) bekannt gegeben. Außerdem steht mit Jonas Woettki ein zuletzt vereinsloser Torhüter im Kader für die kommende Saison.