Schalke-Film: Bottroper Tibor Meingast würdigt Eurofighter

Bottrop. Der Reporter hat einen Film über Schalkes Eurofighter gedreht, die vor 25 Jahren den Uefa-Cup gewannen. Zu Wort kommen prägende Figuren der Zeit.

Als der FC Schalke 04 im Finale des Uefa-Pokals spielt, sitzt auch der Bottroper Journalist Tibor Meingast auf der Tribüne. Für das ZDF berichtet er über das Endspiel, von seinem Platz hat er eine gute Sicht auf das Feld, neben ihm kommentiert Reporter-Legende Werner Hansch. Die Pressevertreter und die mitgereisten Schalker Fans erleben an diesem Tag ein historisches Spiel: Die Gelsenkirchener gewinnen das Final-Rückspiel im Mai 1997 sensationell gegen Inter Mailand. Die Partie endet 4:2 nach Elfmeterschießen, Schalke holt seinen ersten Titel auf internationaler Ebene. „Es ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte“, sagt Meingast, und sei ein wichtiger Teil der DNA des Klubs.

Der Journalist hat Schalke 04 in seiner Karriere immer wieder begleitet. Anlässlich des 25. Jubiläums des Pokalsieges hat er nun einen Film gedreht, der am Freitag in der ZDF-Mediathek erschienen ist. Über sein Werk sagt er: „Das ist eine Sache, da ist Herzblut drin.“ In rund 35 Minuten zeigt „Eurofighter und Herzensbrecher“ viele Szenen aus allen sechs Heimspielen und das Final-Rückspiel in Mailand. Zu sehen sind auch Archivaufnahmen aus dem Fundus des ZDF, unter anderem ein Besuch der Schalker im „Aktuellen Sportstudio“, den das Team zu einer Art Musikantenstadl umgestaltete.

Bottrop im Film: Gedreht wurde auf der Anlage von Blau-Weiß Fuhlenbrock

Gedreht wurde an zwei Tagen, dafür reiste Meingast nach Gelsenkirchen, Enschede und Eindhoven. Für ein Interview machte er sogar Halt bei Blau-Weiß Fuhlenbrock in Bottrop: Auf dem Vereinsgelände traf sich der 63-Jährige mit mehreren Schalke-Fans aus Essen. Denn wer wissen will, welche Bedeutung dieser Erfolg für den Club hat, muss mit seinen Anhängern sprechen. Ein Gesprächspartner habe erzählt, dass der Sieg der schönste Tag seines Lebens sei, erinnert sich Meingast.

Einkaufen

Innenstadt

Wirtschaft

Museum

Für den Film interviewte der Reporter aber auch prägende Schalker Figuren auf dem Platz: Youri Mulder, Olaf Thon und Mike Büskens kommen zu Wort. Letztere standen beim Rückspiel in der Startelf, Thon verwandelte später einen der Elfmeter. Stolz seien sie alle auf den Sieg, erzählt Meingast: „Für Büskens ist das noch immer total präsent.“ Der ehemalige Mittelfeldspieler ist aktuell Trainer der Gelsenkirchener, im Film ist aber auch sein früherer Chef Huub Steven zu sehen. Der Niederländer hatte das Team rund ein halbes Jahr vor dem Finale übernommen.

+++ Nachrichten aus Bottrop bequem ins Postfach: +++

Tibor Meingast selbst verbindet viele schöne Erinnerungen mit dem Uefa-Cup-Sieg. Er habe Gänsehaut bekommen, als er manche Szene wieder sehen konnte. Was den Klub Schalke 04 journalistisch so spannend mache? Der Reporter sagt: „Seine Verrücktheit.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop