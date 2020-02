Selbst Platz zwölf könnte am Ende zu wenig sein

Dirk Adam: „Noch überwiegt bei uns die Hoffnung, dass wir es aus eigener Kraft schaffen und die Klasse halten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die entscheidenden Spiele gewinnen werden. Wir bewahren die Ruhe.“

Klar ist, dass der SCB hierfür in den kommenden Wochen zwingend punkten muss. „Selbst der zwölfte Platz könnte am Ende zu wenig sein, je nachdem wie viele Teams aus der Region in die Landesliga absteigen.“