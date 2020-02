Selinas Lauftagebuch: Alle wichtigen Daten am Handgelenk

Fitness-Armbänder und GPS-Laufuhren sind mittlerweile keine Seltenheit mehr - sie verfügen über eine Vielzahl an Funktionen und Aktivitätsprofilen, die mittlerweile fast schon unübersichtlich geworden sind. Einige davon sind dabei für Laufuhren völlig überflüssig. Andere wiederum sind technisch noch in der Entwicklung und daher ungenau. Wegzudenken sind sie aber schon lange nicht mehr, diese GPS-Tracker, vor allem nicht aus dem Laufsport.

Während Mama und Papa ihre Strecken früher mit dem Fahrrad abgefahren sind, um deren länge zu messen und sich die durchschnittliche Geschwindigkeit im Nachhinein errechnet haben, hat man heute alles in Echtzeit auf seinem kleinen Computer am Handgelenk. Trotz ihres Schnickschnacks sind diese Fitnessuhren auch aus meinem Lauf-Alltag nicht mehr wegzudenken.

Der unbequeme Brustgurt ist nicht mehr nötig

Nach wie vor unerlässlich ist die Messung der Herzfrequenz während des gesamten Trainings. Nur funktioniert das jetzt ganz einfach am Handgelenk und man muss keinen unbequemen Brustgurt mehr tragen. Marktführer wie Garmin oder Polar haben mittlerweile eine Technologie entwickelt, die ebenso genau den Puls am Handgelenk misst, wie es beim Brustgurt üblich ist. Der Vorteil für das Training: anhand der insgesamt gespeicherten Messungen jedes Laufs, errechnen die modernen Uhren Herzfrequenzbereiche und Trainingsintensität, sowie höchsten und niedrigsten Puls. Das Training lässt sich damit über die Intensität viel besser steuern.

Durchschnitts- und momentane Pace (Zeit pro gelaufenen Kilometer), oder auch Geschwindigkeitsmessung in km/h sind ein weiterer Anhaltspunkt zur Trainingssteuerung. Durch die Bereitstellung dieser Daten in Echtzeit muss man sich nicht mehr bloß auf sein Gefühl verlassen. Auch darüber lassen sich Trainingsintensitäten steuern.

Nicht nur das Laufen lässt sich protokollieren

Viele Uhren stellen dem Träger verschiedene Aktivitätsprofile zur Verfügung. So lassen sich zum Beispiel nicht nur Laufeinheiten, sondern auch Radfahren, Schwimmen etc. tracken. Besonders hilfreich für alle Multisportler, die auch gerne mal was neues ausprobieren möchten oder alternative Trainingsmethoden nutzen.

Per Bluetooth aufs Handy - hier lassen sich dann alle Daten mit Diagrammen auswerten. Was mich immer besonders interessiert: Herzfrequenz, durchschnittliche Geschwindigkeit, Höhenunterschiede, Schrittfrequenz und die Herzfrequenzbereiche. Schlafdaten, Kalorienaufnahme und -verbrauch, Stresslevel und vieles mehr lassen sich mit den neuen Modellen ebenfalls aufzeichnen.

Wie stimmig das ist und ob man das braucht, sei dahingestellt. Die meisten Modelle im Laufbereich werden von Garmin und Polar gestellt. Aber auch Samsung, Apple, Google, Tomtom und Huawei bringen immer wieder neue Modelle auf den Markt. Qualitativ dürften sich diese in nichts nachstehen. Ich selbst laufe seit Jahren mit einer Uhr von Garmin. Die Bedienung ist einfach und die Modelle sind durchaus auch alltagstauglich.

Selina Tiefenbach ist Läuferin des LC Adler Bottrop. Die 22-Jährige berichtet in ihrer Kolumne über ihre Wettkämpfe, ihr Training und gibt wertvolle Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.