Selinas Lauftagebuch: Fit werden, Fett verbrennen

Dass man Trainingsintensitäten beachten muss und darüber sein Training steuern kann, ist ja nun kein Geheimnis mehr. Moderne Sportuhren verfügen nicht selten über eine Anzeige der persönlichen Herzfrequenzzonen, die auch während des Laufens abgelesen werden können. Aber wie werden diese Zonen eigentlich berechnet, was bedeuten sie und vor allem, wie kann man das Training darüber steuern?

Jeder Mensch hat eine individuelle maximale Herzfrequenz (im folgenden HFmax). Das heißt, über diese Herzfrequenz kommt der Körper nicht hinaus, schneller kann sein Herz nicht schlagen, egal wie stark die Belastung ist. Im Alter sinkt dieser Wert. Zur Ermittlung gibt es zum einen eine Formel, die allerdings eher einen Richtwert ergibt. Für Frauen gilt: 226 minus Lebensalter gleich HFmax. Für Männer gilt: 220 minus Lebensalter gleich HFmax. Ein Selbsttest ergibt meistens allerdings ein wesentlich genaueres Ergebnis: Nach zehnminütigem Warmlaufen das Tempo fünf Minuten lang stetig steigern, dann eine Minute „voll“ durchlaufen, bis man das Gefühl hat, dass es schneller wirklich nicht geht. Dann sollte man im Bereich seiner HFmax sein, also sofort im Anschluss den Puls messen.

Da das Training mit einem Herzfrequenzmesser heute ja spielend einfach ist, sollte die Bestimmung der HFmax kein Problem sein. Was aber jetzt, wo man seinen maximalen Wert kennt?

Die Gesundheitszone

Es gibt fünf Herzfrequenzzonen. Je nach Pulsmesser gibt es für jede unterschiedliche Bezeichnungen. Zone eins ist für mich die „Warm Up“-Zone. Diese Beträgt 50 bis 60 Prozent der HFmax. Die subjektive Belastung, also die Intensität basierend auf der eigenen Wahrnehmung, ist sehr leicht bis leicht. Hierbei wird das Herz-Kreislauf-System stabilisiert und die Leistung des Herzens verbessert. Die Pace, also die Geschwindigkeit der Fortbewegung entspricht in etwa schnellem Gehen.

Die Fettverbrennungszone

Zone zwei entspricht immer noch einer leichten Belastung und liegt bei 60 bis 70 Prozent der HFmax. In dieser Zone erfolgt die höchste Fettverbrennung (natürlich braucht der Körper mehr Energie bei schnelleren Läufen, diese wird dann aber nicht nur aus gespeichertem Körperfett gewonnen). Die Fortbewegungsgeschwindigkeit entspricht einem „Plaudertempo“, also der Geschwindigkeit, in der man sich noch ohne Probleme mit einem Laufpartner unterhalten könnte. Bei Regenerationsläufen, zum Beispiel bei Muskelkater von einer intensiven Einheit am Vortag, achte ich darauf, dass mein Puls während des gesamten Laufs die 60-70% der HFmax nicht übersteigt.

Die aerobe Zone

Darauf folgt die moderate Zone mit 70 bis 80 Prozent der HFmax. Hier befindet sich der Körper nun in der aeroben Belastung. Hier wird vor allem die Ausdauer trainiert. Der Sauerstoffhaushalt ist ausgeglichen und Energielieferant Nummer eins. Das regelmäßige Atmen stärkt dabei Lunge und Herz. Zum Tempo: eine Unterhaltung sollte gelegentlich möglich sein, aber deutlich schwerer Fallen. Die subjektive Belastung wird als mittel bis anstrengend empfunden. In dieser Zone absolviere ich meine sonntagmorgendlichen langen Dauerläufe.

Die anaerobe Zone

Bottrop Lauftipp: Wie verbrenne ich möglichst viel Fett? Um beim Laufen möglichst viel Fett zu verbrennen, sollte der Sportler nicht ausschließlich in der Fettverbrennungszone trainieren. Hier werden im Vergleich zum intensiven Training nur prozentual mehr Kalorien aus Fett verbrannt. Beim intensiven Ausdauertraining wird in Summe mehr Fett verbrannt, da der Kalorienverbrauch auf jedem gelaufenen Kilometer ebenfalls deutlich höher liegt. Besonders geeignet für die Fettverbrennung sind Intervalle, also das Laufen in wechselnden Belastungszonen.

Die anaerobe Zone umfasst 80 bis 90 Prozent der HFmax und wird auch als Entwicklungsbereich bezeichnet. Belastungen in dieser Zone sind förderlich für eine Verschiebung der anaeroben Schwelle nach oben und sie verbessert den Milchsäureabbau. Die Energiegewinnung erfolgt hier durch die Spaltung von Milchsäure, das allgemein bekannte Laktat, das nach schnellen Läufen schwere Beine macht. In diesem Bereich laufe ich meine Tempodauerläufe. Meistens liegt der Umfang dieser Läufe zwischen acht und zwölf Kilometern. Subjektive Belastung: sehr anstrengend. Quatschen ist nicht mehr möglich.

Die Warnzone

Zone fünf ist die maximale Belastung bis 100 Prozent der HFmax. Trainingsfortschritte oder Vorteile gibt es hier keine mehr. Deswegen sollte diese Zone im Training auch nicht erreicht werden. Der Körper ist hier am Limit. Zum Teil erreiche ich diese Zone nicht einmal im Wettkampf. Wenn doch, kann es auch schon mal passieren, dass mein Körper bei 30° Grad Außentemperatur und nach sechs bis sieben schnellen Kilometern mit einer Gänsehaut bedeckt ist und mir schlecht wird. Im Wettkampf vielleicht noch in Betracht zu ziehen, im Training aber keinesfalls.

Das Training nach Herzfrequenz anstatt nach Tempo kann vor allem dann von Vorteil sein, wenn man dazu neigt, gerne viel und schnell zu laufen und sehr ehrgeizig ist, einfach um einer Überbelastung entgegen zu wirken. Aber auch Tagesform und Alltagsstress oder sonstige Auswirkungen auf die körperliche Leistungsfähigkeit werden auf diese Weise einbezogen.

