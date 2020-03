Selinas Lauftagebuch: Nur noch Haut und Knochen

Die Geschichte von Mary Cain hat mich sehr bewegt. Die US-amerikanische Sportlerin trat vor rund drei Monaten mit einer erschreckenden Geschichte über das Nike Oregon Project (NOP) an die Öffentlichkeit. Danach wurden auch andere Stimmen laut. So redete auch der amerikanische Leichtathletik-Liebling Alison Felix Klartext. Diese Fälle machen mich betroffen, ich bin glücklich, dass es diese Elite-Lauftrainingsgruppe nicht mehr gibt und hoffe, dass es ähnliche auch nicht mehr geben wird.

Cain war einmal das schnellste Mädchen in Amerika, bis sie mit 17 Jahren zum NOP wechselte und begann, unter Alberto Salazar zu trainieren. Sie selbst sagt, die habe in ihrer Zeit in Oregon die Hölle erlebt, körperlich und seelisch. Zur täglichen Prozedur zählte für Cain nicht nur das harte Trainingsprogramm.

Wenn nur der Trainer bestimmt, welches Idealgewicht ein Körper hat

Zu den Gewohnheiten der Trainingsgruppe gehörten auch die regelmäßigen Gespräche über ihr Gewicht und vor allem das Wiegen vor anderen Leuten aus ihrem Team. Abwertende Kommentare vor versammelter Mannschaft für jedes Gramm, das die Waage über „Wunschgewicht“ zeigte, gehörten zum Alltag.

Ein Wunschgewicht, das nicht in Cains Kopf entstand, sondern eine Idealvorstellung Salazars war. Und die Folgen hatte Mary Cain zu tragen: Fressattacken, Selbsthass, mehrere Ermüdungsbrüche, weil ihr Körper aufgrund des Nahrungsmangels ein wichtiges Hormon, dass für die Stabilität der Knochen sorgt, nicht produzieren konnte. Zurecht nannte sie in ihrem Artikel in der New York Times das NOP eine „Maschinerie, die die Körper junger Mädchen missbraucht“.

Ein Nike Oregon Project darf sich niemals wiederholen

Alison Felix erlebte etwas ganz ähnliches. Nach ihrer Rückkehr in den Sport nach einer Schwangerschaft, musste sie sich sagen lassen, ihr Hintern sei fett und so könne sie niemals schnell laufen. Und das in einer Einrichtung, in der, wie Cain erzählt, kaum eine Frau in medizinischer oder Trainerfunktion ist.

Nun haben wir einen neuen deutschen Rekord, der gleichzeitig auch europäischer Rekord über 5000 Meter ist. 14:30,79 Minuten lief Koko in Boston (Konstanze Klosterhalfen), die (und ich kann es mir nicht verkneifen), nur noch aus Haut und Knochen besteht. Auch sie war eine Athletin des nun aufgelösten NOP.

Ich will der Athletin, die in meinem Alter fest in der Weltspitze angekommen ist, weder ihren Erfolg noch die unglaublichen Strapazen des Trainingsalltages und erst recht nicht ihren Kampfgeist absprechen. Doch eine Organisation, wie Nike sie ins Leben gerufen hat, die Frauen drangsaliert und diskriminiert, anstatt sie zu fördern, indem sie Männern wie Alberto Salazar freie Hand lässt und überwiegend männliches medizinisches Personal einsetzt (die laut Cain überwiegend keine offizielle Qualifikation für ihren Beruf vorzuweisen hatten), die jungen Mädchen ans Herz legt, mit Antibabypillen und Diuretika einen möglichst schnellen, effektiven und umfangreichen Gewichtsverlust zu erzielen, kann ich nicht feiern. Auch dann nicht, wenn es Athleten wie Konstanze Klosterhalfen hervorbringt.

Ein Nike Oregon Project darf sich niemals wiederholen. Wir müssen deshalb in Zukunft viel genau hinschauen und entschlossener einschreiten.

Hier finden Sie alle bisher erschienenen Folgen von Selinas Lauftagebuch:



Selina Tiefenbach ist Läuferin des LC Adler Bottrop. Die 22-Jährige berichtet in ihrer Kolumne über ihre Wettkämpfe, ihr Training und gibt wertvolle Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.