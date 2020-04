Selinas Lauftagebuch: Zur Not hilft auch eine Flasche Wein

Auch hierzulande fiel das Wort Ausgangssperre hin und wieder, Bundeskanzlerin Merkel rief dazu auf, möglichst zuhause zu bleiben und das Haus lediglich zu verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Fakt ist erst einmal: selbst wenn nun eine Ausgangssperre verhängt wird, ist zum Beispiel joggen noch immer erlaubt. Man darf sich in dem Fall allerdings entweder nur alleine draußen Aufhalten oder mit den Personen, mit denen man zusammen wohnt.

Nun sind wir zum Glück noch nicht so weit. Wer sich aber unwohl fühlt beim Aufenthalt im Freien oder erstmal in absolute Heimquarantäne muss, der kann sich dennoch einfach von zuhause aus fit halten. Und so sieht mein sportliche Alltag momentan aus: Vor ein paar Tagen bin ich aus meiner neuen Heimat in Tirol, die schon letzte Woche zum Risikogebiet erklärt worden ist, Hals über Kopf abgereist und habe mich nach meiner Ankunft im Ruhrgebiet in Heimquarantäne begeben.

Viel Abstand zu anderen Läufern und Spaziergängern

Ich mache lediglich eine Ausnahme für Radausfahrten und zum Laufen. Dabei achte ich darauf, viel Abstand von anderen Spaziergängern zu halten und bewältige mein Trainingsprogramm allein. Das kostet mich momentan allerdings mehr Überwindung, tatsächlich ganz allein raus zu gehen und zu laufen. In einer Gruppe macht es dann eben doch mehr Spaß, als immer kilometerweit alleine durch den Wald zu rennen.

Sollte sich in den nächsten Tagen herausstellen, dass ich gar nicht mehr das Haus verlassen darf, habe ich die Möglichkeit im Haus auf dem Ergometer zu trainieren. Wer einen Crosstrainer oder gar ein Laufband daheim hat, dem dürfte es nicht schwer fallen sich auch in dieser Zeit fit zu halten.

Viele Möglichkeiten, auch in den heimischen vier Wänden zu trainieren

Was aber, wenn man bloß eine Gymnastikmatte zuhause hat? Keine Sorge auch hier gibt es jede Menge Möglichkeiten. Selbst für Cardio-Training. Wer genug Platz hat, kann zum Beispiel Seil springen. Ansonsten sind Hampelmänner oder Knieheber auf der Stelle immer eine gute Alternative. Kombinieren kann man diese Übungen gut mit ein paar Stabis oder Krafttraining. Sit-Ups, Plank, Ausfallschritte, Kniebeugen...

Für das alles braucht man ganz wenig Platz und für die meisten Übungen auch keine Gewichte. Wer gerne mit Gewichten trainieren mag, und gerade keine zur Hand hat, kann auch Wasserflaschen nehmen und sich im Laufe der Zeit auf Weinflaschen aus Glas steigern. Jetzt ist es an der Zeit, kreativ zu werden! Wer noch Inspirationen für Heimworkouts sucht, kann gerne bei Facebook auf der Homepage von „Selinas Lauftagebuch“ vorbeischauen. Ich wünsche Euch allen weiter viel Gesundheit und, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Eure Selina.

Selina Tiefenbach ist Läuferin des LC Adler Bottrop. Die 22-Jährige berichtet in ihrer Kolumne über ihre Wettkämpfe, ihr Training und gibt wertvolle Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.