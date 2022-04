SF 08/21 zu Gast bei Polonia, SV Vonderort mit großer Chance

Bottrop. Der VfR Polonia Ebel kann die heftige Serie der Sportfreunde 08/21 Bottrop fortführen. In der Kreisliga C kann der SV Vonderort Druck machen.

Gleich zwei Derbys stehen am Wochenende in der Kreisliga B1 auf dem Programm.

Während die Rot-Weiß Welheimer Löwen als Tabellenführer dem Treiben dank eines spielfreien Wochenendes zuschauen können, versucht der Dritte FC Bottrop II mit einem Sieg bei BW Fuhlenbrock II (So., 17 Uhr) die Tabellenführung zu übernehmen.

Dafür muss der Zweite Rhenania Bottrop II aber gegen den BV Osterfeld (So-, 13 Uhr) patzen. Der VfR Polonia-Ebel empfängt indes die von einer heftigen Niederlagenserie geschüttelten Sportfreunde 08/21 Bottrop. Nach einer spielfreien Woche und dem vorherigen 5:2-Sieg über die DJK Arminia Lirich II geht Ebel als Siebter als Favorit in die Partie gegen den Neunten. Das Hinspiel entschied 08/21 allerdings mit 2:1 für sich.

In der Gruppe B2 haben die BSG Mengede und der FC Bottrop III ebenso spielfrei wie in der Gruppe B3 der SV 1911 Bottrop und der VfB Bottrop II.

SV Vonderort kann sich an Rhenania IV und die SG Oberhausen II heranrobben

Beim Spiel gegen den VfR Oberhausen III (So., 15 Uhr) kann der SV Vonderort in der Kreisliga C sich bis auf zwei Punkte an die Spitze heranrobben. Denn Spitzenreiter Rhenania Bottrop IV und der Zweite SG Oberhausen 92 II haben beide spielfrei.

Der FC Bottrop IV als Dritter spielt beim VfB Bottrop III, die SF 06 Sterkrade als Vierter bereits am Samstag bei TB Oberhausen II und die Fuhlenbrocker Haie zuhause gegen GW Holten II (So., 13 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop