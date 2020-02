SG Bottrop-Borbeck: Bobos holen den 13. Sieg in Folge

Bottrop. Während die SG Bottrop-Borbeck ihren Lauf in der Verbandsliga fortsetzt, fällt die Reserve in der Landesliga auf Platz drei zurück.

Die Volleyballerinnen der SG Bottrop/Borbeck bleiben weiterhin auf Meisterschaftskurs. Das Heimspiel in der Dieter-Renz-Halle gegen das Tabellenschlusslicht TuS 08 Linforf gewann das Team von Trainer Florian Rieck souverän mit 3:0 (25:13 25:15 25:21). Weil aber auch der direkte und einzige Verfolger, der Hildener AT, sein Spiel unter der Woche genauso mühelos gewann, beträgt der Vorsprung weiterhin sechs Zähler – komfortabel bei noch vier ausstehenden Begegnungen.

Die SG war an diesem Tag besser vorbereitet als im Hinspiel, indem die BoBos nach 1:2-Satzrückstand nur mit Mühe 3:2 gewannen. Gegen die Gäste aus Ratingen zeigten die Frauen diesmal von Spielbeginn an eine konzentrierte Leistung. Im ersten Durchgang erarbeitete sich die SG schnell einen Vorsprung und baute diesen zum 25:13-Satzgewinn aus. Gerade mit den Aufschlägen der Bottroperinnen hatten die Kellerkinder immer wieder Probleme. Der zweite Satz begann mit einer 10:2-Führung für das Rieck-Team ähnlich stark. Dann zeigten die Lintorferinnen aber, dass sie zu Recht nicht unterschätzt werden sollten und glichen zum 11:11 aus. Nach der schwachen Phase drehten die BoBos aber wieder auf und holten auch den zweiten Satz deutlich mit 25:15. Auch im dritten Durchgang ließ die SG nichts mehr anbrennen und behielte den Satz mit 25:21 in der Bottroper Halle.

Es war der 13. Sieg in Folge, der das Team von Trainer Rieck weiterhin vom Aufstieg träumen lässt. Am Sonntag sind die BoBos dann beim Tabellenachten TV Gladbeck II (Artur-Schirrmacher-Halle, 10 Uhr) zu Gast – die nächste lösbare Aufgabe. Das Hinspiel gewann die SG ungefährdet mit 3:0.

Reserve fällt auf den dritten Tabellenplatz zurück

Den 3:1-Erfolg aus dem Hinspiel konnte die Reserve der SG Bottrop-Borbeck diesmal nicht wiederholen. Die ersatzgeschwächte Spielgemeinschaft unterlag beim TSV Solingen Aufderhöhe mit 1:3.

Die Bottroperinnen spielten im ersten Satz nach einer anfänglich noch ausgeglichenen Partie immer souveräner auf und konnten ihren Vorsprung auf bis zu fünf Punkte ausbauen. Dann aber verletzte sich die Zuspielerin der SG. Der Satz konnte zwar mit 25:23 gewonnen werden, doch dann ging es bergab für den Tabellenzweiten. Die Solingerinnen kamen immer besser ins Spiel und glichen mit einem 25:16 im zweiten Satz aus. Der dritte Spielabschnitt ging ebenfalls deutlich an die Gastgeberinnen (25:17). Die SG versuchte im vierten Satz noch einmal gegenzusteuern, stellte komplett um, doch der Erfolg blieb aus. Solingen gewann mit 25:14 und damit auch die Partie. Durch die Niederlage fällt die SG Bottrop/Borbeck II auf den dritten Tabellenplatz der Landesliga zurück. Für die SG spielten: Laura Grötschel, Marianna Hopterides, Maike und Linda Rietfort, Carina Siegburg, Anne Golsong, Lena Schwarz, Friederike Lefarth und Jamila Wolf Immer noch verletzt: Hauptzuspielerin Nora Fuhrmann und Mittelblockerin Marnie Noska.