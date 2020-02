Bottrop. Trotz zweier Rückstände besiegte die SG Bottrop/Borbeck in der Verbandsliga Königshardt. Am Samstag kommt es zum Topspiel gegen den Zweiten.

SG Bottrop/Borbeck ist für das Spitzenspiel gerüstet

Mit einem glatten 3:0-Erfolg über den TV Jahn Königshardt haben die Volleyballerinnen der SG Bottrop/Borbeck die Tabellenführung in der Verbandsliga weiter ausgebaut. Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger.

Mit 25:19, 25:20 und 25:19 endeten auch die drei Sätze relativ deutlich für den Tabellenersten. Dabei hatten die Bottroperinnen im ersten Durchgang noch einige Kommunikations- und Abstimmungsprobleme. In den Sätzen zwei und drei lagen sie anfangs sogar zurück. Die Oberhausenerinnen waren im Block deutlich stärker als im Hinspiel und punkteten auch mit dem ein oder anderen guten Aufschlag.

Spiel in Dingden machte den Coach optimistisch

„Ich habe mir aber zu keinem Zeitpunkt wirkliche Gedanken gemacht, dass wir das nicht mehr drehen können“, sagte Trainer Florian Rieck. Optimistisch machte den Coach da vor allem das Spiel in Dingden zu Jahresbeginn, wo seine Mannschaft sogar ein 4:14 noch aufholte.

„Als es dann 17:17, 18:18 stand, war es eigentlich ein Selbstläufer“, beschrieb Rieck den Verlauf. Der Coach sei zu jeder Zeit sehr entspannt gewesen.

SG Bottrop/Borbeck bleibt an der Spitze 1 / 9 SG Bottrop/Borbeck bleibt an der Spitze Die Volleyballerinnen der SG Bottrop/Borbeck haben ihre Spitzenposition in der Verbandsliga verteidigt. Foto: Michael Korte Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Im Spitzenspiel winkt der zwölfte Sieg in Folge

Am Samstag (15.30 Uhr, Sporthalle Bergeborbeck) wird es nun im ersten Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SC 99 Düsseldorf II ernst. „Wir wollen natürlich nachlegen und den zwölften Sieg in Folge einfahren“, sagt Trainer Florian Rieck. Der Coach ergänzt: „Wir wissen aus dem Hinspiel, wie gefährlich der Gegner sein kann.“ In Annahme, Abwehr und Block seien die Düsseldorferinnen stark. „Es wird ein Duell auf Augenhöhe“, weiß Rieck.

Bei nun sechs Punkten Vorsprung kann die Spielgemeinschaft nur noch schwer um ihre Ambitionen herumreden. „Wir wundern uns nach jedem Spieltag, was es wieder für Ergebnisse gegeben hat“, sagt Rieck.

Mannschaft möchte wieder aufsteigen

Der Coach selbst hatte vor der Saison eigentlich wenig Erwartungen. „Aber die Mädels hatten schon den Anspruch, sofort wieder aufzusteigen“, berichtet er. Zumal die SG als drittbestes Rückrundenteam der Oberliga sogar beinahe noch den Klassenerhalt in der Oberliga geschafft hätte. Ein Sieg fehlte am Ende zum Ligaverbleib.

In die Verbandsliga starten die Volleyballerinnen dann mit einer 0:3-Heimniederlage, legten seitdem aber eine lange Siegesserie hin – die am Samstag ihren Höhepunkt erfahren könnte.