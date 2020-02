SV 1911 Bottrop: Starke Resultate auf der langen Bahn

Dortmund. Der Nachwuchs des SV 1911 Bottrop startete beim Internationalen Schwimmfest in Dortmund. In Wuppertal gelingt Lena Dembski die NRW-Qualifikation.

Der Saisonwechsel auf die 50m-Bahnen ist nie einfach, gerade wenn zum Training nur 25 Meter zur Verfügung stehen: Doch bereits im zweiten Wettkampf des Jahres bewiesen die Schwimmer des SV 1911 Bottrop, dass die Umstellung mit kurzem Anlauf geglückt ist.

Beim 38. Internationalen Schwimmfest in Dortmund warteten die jungen Bottroper mit guten Ergebnissen auf. Lena Dembski (2005) siegte souverän auf der anspruchsvollen 800m-Freistil-Strecke in neuer Bestzeit von 10:34,63 Minuten. Sie gewann ebenfalls die 400m-Lagen (5:58,38) und wurde jeweils Zweite über 100m-Rücken (1:15,39) und 200m-Rücken (2:41,14). Marlon Bieronski (2008) lieferte an diesem Tag ausschließlich persönliche Bestzeiten ab, was ihm über 50m-Brust in 0:53,41 Minuten die Silbermedaille einbrachte. Über 100m-Brust (1:52,62) wurde er Fünfter, mit der größten persönlichen Steigerung auf 1:27,87 Minuten über 100m-Freistil Siebter und in 0:37,81 Minuten über 50m-Freistil Achter.

Kreft knackt alle Bestzeiten

Ähnlich gute Ergebnisse erbrachte Phillip Kreft (2006). Auch er knackte alle persönlichen Marken, das reichte über 50m-Schmetterling in 0:31,75 Minuten zu Bronze. Über 100m- und 50m-Freistil (1:07,62 und 0:28,85) belegte er Platz fünf und sechs. Ein kleiner „Ausrutscher“ über 200m-Freistil: Platz zwölf, aber immerhin eine neue Bestzeit, 2:44,94 Minuten. Maja Renner (2012) absolvierte ihr erstes Rennen auf der Langbahn und belegte über 50m-Rücken Platz fünf. Ebenfalls Fünfte wurde Marleen Bieronski (2004) über 200m-Brust, sie beendete die 50m-Freistil und 100m-Brust unter den ersten zehn und schwamm eine neue Bestzeit über 100m-Freistil. Anna Ingendoh (2004) holte zwei Bestzeiten, hier reichte die größte persönliche Steigerung über 50m-Schmetterling in 0:37,04 Minuten zu Platz sieben.

Fiona Bostjancic steigert sich deutlich

Maria Ingendoh (2007) konnte ihre Bestzeit über 100m-Brust um satte zwölf Prozent auf 1:39,79 Minuten steigern, auch über 100m-Freistil schwamm sie eine persönliche Bestzeit. Auch Melinda Ulinski (2009) schwamm zwei Bestzeiten, das beste Ergebnis lieferte sie mit Platz sechs über 50m-Rücken in 0:46,65 Minuten. Für Fiona Bostjancic (2010) bedeuteten ihre 0:48,41 Minuten über 50m-Rücken eine deutliche Steigerung und somit Platz zwölf. Jennifer Bieronski (2008) erzielte mit den erstmals auf der Langbahn absolvierten 200m-Brust in 3:59,93 Minuten einen respektablen achten Platz. Die größte persönliche Steigerung gelang ihr über 100m-Brust, auch über 50m-Freistil sprang noch eine weitere Bestzeit heraus.

Erst seit 2019 überhaupt dabei und erstmals mit der 50m-Bahn konfrontiert musste Jonas Cornels (2010) gleich vier Mal ran, davon landete er drei Mal (50m-Brust und -Rücken, 100m-Freistil) unter den ersten Zehn.

Lena Dembski schafft Qualifikation für die NRW-Meisterschaft

Mit respektablen Ergebnissen kehrte Lena Dembski vom SV 1911 Bottrop vom Bayer-Schwimmfest aus Wuppertal zurück. Sie unterbot unter anderem ihre 800m-Freistil-Bestzeit um satte sechs Sekunden, was mit einer Goldmedaille belohnt wurde. Eine tolle neue Bestzeit von 0:34,17 Minuten über 50m-Rücken bescherte ihr nicht nur die Bronzemedaille, sondern auch ihre erste Qualifikation für die NRW-Jahrgangsmeisterschaften. Der zweite Platz für 2:44,80 Minuten über 200m-Lagen machte den Medaillensatz komplett.

Marvin Kiwitt (2002) glänzte in Wuppertal ausschließlich mit neuen Bestzeiten, was ihm über 200m-Lagen in 2:33,42 Minuten eine Goldmedaille einbrachte. Silbermedaillen erhielt er für 100m-Schmetterling (1:11,12), 50m-Schmetterling (0:29,55), 50m-Brust (0:35,53) und 100m-Feistil (1:00,54), über 50m-Freistil (0:27,64) verpasste er das Treppchen knapp. Maja Renner (2012) gewann Silber über 50m-Brust in 0:58,05 Minuten. Sie konnte ihre 50m-Rückenzeit aus der Vorwoche deutlich steigern und erhielt diesmal die Bronzemedaille für 56,64 Sekunden.

Wenn auch mit einer krankheitsbedingt stark ausgedünnten Mannschaft ist dem SV 1911 Bottrop laut Trainer Kolja Dembski „der Switch auf die Langbahn mit dem zweiten Wettkampf der Saison nun geglückt.“