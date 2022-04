SVg 1924 Bottrop erlebt einen glänzenden Tag beim Bochum-Cup

Bochum. Die 1. und die 2. Wettkampfmannschaft der SVg Bottrop 1924 bringt zahlreiche Medaillen mit. Jan Binia überzeugt durch seine Vielseitigkeit.

Auf die ungewohnte lange 50-Meter-Bahn des Bochumer Unibades ging es für die 1. und 2. Wettkampfmannschaft der Schwimm-Vereinigung 1924. Gegen die starke Konkurrenz von 38 Vereinen aus dem In- und Ausland konnten sich die Bottroper Talente gut in Szene setzen.

Eine besondere Leistung gelang Jan Binia (Jg.11). Neben Einzelsiegen über 50 m Rücken in 0:43,25 Minuten, 200 m Rücken in 3:17,01 Minuten und 200 m Brust in 3:52,66 Minuten sowie einer Silbermedaille über 100 m Rücken in 1:35,40 Minuten und einer Bronzemedaille über 50 m Brust in 0:50,43 Minuten gewann er in der Wertungsklasse 2011/12 die Mehrkampfwertung des Sprintcups.

Bei diesem wurden die drei schnellsten Einzelzeiten der verschiedenen 50-Meter-Strecken addiert, so dass neben der Sprintfähigkeit auch die Vielseitigkeit gefordert wurde.

SVg Bottrop 1924: Maria Griebner holt einen Einzelsieg, Nele Banczyk Silber

Einen Einzelsieg konnte auch Maria Griebner (Jg. 12) feiern. Über 100 m Schmetterling schlug sie nach 1:54,11 Minuten als Erste an. Drei Mal stand Alexander Bialojan (Jg. 12) auf dem Treppchen. Über 50 m Rücken gewann er in 0:46,38 Minuten Silber, über 100 und 200 m Rücken sprang in 1:45,91 Minuten bzw. 3:38,15 Minuten jeweils Bronze. Knapp am Treppchen vorbei schrammte er mit dem vierten Platz über 50 m Schmetterling in 1:01,71 Minuten.

Auch die älteren Schwimmenden der SVg 1924 zeigten sich in guter Form. Foto: SVg 1924 Bottrop

Silber sicherte sich auch Nele Banczyk (Jg. 06), die einmal mehr ihr Talent für die Langstrecken zeigte und über 400 m Freistil in 5:07,69 Minuten als Zweite anschlug. Gleich zwei vierte Plätze sprangen über 100 und 200 m Schmetterling in 1:16,49 Minuten bzw. 2:53,94 Minuten heraus. Eine Bronzemedaille gewann Mia Dahlke (Jg. 11) über 200 m Brust in 3:40,28 Minuten. Über 50 und 100 m Brust schlug sie in 0:46,54 Minuten bzw. 1:43,53 Minuten jeweils als Vierte an.

Bronze sicherten sich auch Melina Jörgens (Jg. 09) über 400 m Freistil in 5:46,38 Minuten und Samira Strekies (Jg. 08) über 200 m Schmetterling in 3:23,58 Minuten.

Viele weitere Top-10-Platzierungen

Weitere Top-10-Platzierungen in dem hochkarätigen Teilnehmerfeld erreichten Noah Balzer (Jg. 10, jeweils 9. Platz über 50 m Schmetterling und 50 m Rücken), Lina Sophie Böke (Jg. 12, 7. Platz über 50 m Brust), Antonia Henrietta Dappen (Jg. 11, 8. Platz über 200 m Rücken), Pia Grimm (Jg. 08, 8. Platz über 400 m Freistil), Marie Henschel (Jg. 12, 7. Platz über 100 m Brust), Alisa Jörgens (Jg. 10, 5. Platz über 400 m Freistil), Tim Jusik (Jg. 05, 9. Platz über 200 m Brust), Rachel Löcker (Jg. 07, jeweils 7. Platz über 200 m Rücken und 100 m Schmetterling), Lilia Mioscka (Jg. 12, 4. Platz über 200 m Rücken, 9. Platz über 200 m Freistil), Derya Stammkötter (Jg. 08, 10. Platz über 200 m Brust), Gabriel Stammkötter (Jg. 12, 6. Platz über 200 m Brust, 7. Platz über 200 m Lagen), Jost Stein (Jg. 10, 6. Platz über 50 m Rücken, 8. Platz über 200 m Rücken), Nila Szczygielski (Jg. 11), 7. Platz über 400 m Freistil, 8. Platz über 50 m Freistil, 9. Platz über 200 m Freistil) und Laura Thürstein (Jg. 05, 10. Platz über 100 m Rücken).Auch Frieda Bäcker (Jg. 10), Tabea Szczygielski (Jg. 08) und Erna Westphal (Jg. 12) trugen mit weiteren guten Leistungen zum Mannschaftsergebnis bei.

Die Lagenstaffel schafft es auf Platz zwei

Abschließender Höhepunkt war das 4 x 100 m Lagen-Rennen der Damen. In der Wertungsklasse 2009 bis 2014 erschwamm sich die 1. Mannschaft in der Besetzung Alisa Jörgens (Rücken), Mia Dahlke (Brust), Nila Szczygielski (Schmetterling) und Melina Jörgens (Freistil) in 6:28,32 Minuten den zweiten Platz.

Knapp am Treppchen vorbei schrammte die 2. Mannschaft in der Besetzung Antonia Henrietta Dappen (Rücken), Lina Sophie Böke (Brust), Maria Griebner (Schmetterling) und Lilia Mioscka (Freistil) mit dem vierten Platz in 7:59,21 Minuten. In der Wertungsklasse 2008 und älter schwamm die 1. Mannschaft in der Besetzung Rachel Löcker (Rücken), Samira Strekies (Brust), Nele Banczyk (Schmetterling) und Laura Thürstein (Freistil) in 5:29,76 Minuten auf den zehnten Platz.

Mehr Sportnachrichten aus Bottrop gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop