Schwimmen SVg 1924 Bottrop holt in Recklinghausen den Mannschaftspokal

Recklinghausen. Beim Mini-Meeting in Recklinghausen überzeugten die Schwimmenden der SVg 1924 Bottrop mit zahlreichen Medaillen und Bestleistungen.

Beim Mini-Meeting des SV Blau-Weiß Recklinghausen konnte sich der Nachwuchs der Schwimm-Vereinigung 1924 Bottrop bestens in Szene setzen.

Am Ende des Wettkampfes sicherten sich die „24er“ neben etlichen Medaillen, Qualifikationen zu den anstehenden Meisterschaften und persönlichen Bestzeiten den Mannschaftspokal.

Eine makellose Bilanz konnte Noah Balzer (Jg. 10) vorweisen. Mit sieben Siegen bei sieben Starts hielt er sich schadlos und erzielte dabei über 100 (1:12,79) und 200 m Freistil (2:39,68), 100 m Brust, (1:38,22) und 50 m Schmetterling (0:42,47) jeweils persönliche Bestzeiten.

SVg 1924 Bottrops Nila Szczygielski mit fünf Siegen

Ähnlich erfolgreich präsentierte sich Nila Szczygielski (Jg. 10). Bei sieben Starts konnte sie sich sechs Mal gegen die Konkurrenz durchsetzen und siegte über 50 (0:37,77), 100 (1:17,20) und 200 m Freistil (2:47,90), 100 m Rücken (1:34,35), 100 m Schmetterling (1:46,53) und 100 m Lagen (1:31,78). Lediglich über 50 m Brust musste sie sich in 0:47,96 knapp geschlagen geben. Dabei schwamm sie insgesamt zu sechs neuen persönlichen Bestzeiten.

Drei Siege erschwamm Jost Stein (Jg. 10) über 50 und 100 m Rücken in 0:41,18 bzw. 1:29,58 sowie 400 m Freistil in 6:07,67. Gleich drei Mal Silber sprang über 50, 100 und 200 m Freistil heraus.

Gemischte Staffel erfolgreich

Gold und weitere Medaillen holten ebenfalls: Maria Griebner (Jg. 12), Alexander Bialojan (Jg. 12), Frieda Bäcker (Jg. 10), Alisa Jörgens (Jg. 10), Gero Drewer-Gutland (Jg. 12), Marie Henschel (Jg. 12), Miri Klug (Jg. 11). Vierte Plätze gingen an Gabriel Stammkötter (Jg. 12) und Lilia Mioscka (Jg. 12).

Im abschließenden Staffelwettkampf über 4 x 50 m Freistil mixed setzte die 1. Mannschaft der SVg die Bestmarke und siegte in der Besetzung Nila Szczygielski, Alisa Jörgens, Jost Stein und Noah Balzer in 2:19,13 Minuten.

Die 2. Mannschaft in der Besetzung Marie Henschel, Maria Griebner, Alexander Bialojan und Gero Drewer-Gutland sicherte sich in 2:55,91 den fünften und die 3. Mannschaft mit Gabriel Stammkötter, Miri Klug, Lilia Mioscka und Frieda Bäcker in 3:11,35 den neunten Platz.

