TC Blau-Gelb Eigen bleibt beim Damentennis die Nummer eins

Amelie Meyer wird in der kommenden Saison mit dem TC Blau-Gelb Eigen in der hochklassigsten Tennis-Damenmannschaft spielen. Sie gewann mit der Mannschaft in der 2. Verbandsliga.

Bottrop. Die Damen des TC Blau-Gelb Eigen krönen ihre Saison. Die Herren des TC Eigen-Stadtwald und des TV Blau-Weiß Bottrop müssen ihre Wunden lecken.

Für die Damen des TC Blau-Gelb Eigen war es das perfekte Ende einer erfolgreichen Saison in der 2. Verbandsliga.

Sie bezwangen den Gladbacher HTC II mit 5:1 und beenden die Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Die Herren des TC Eigen-Stadtwald unterlagen dagegen in heimischer Halle mit 2:4, der TV Blau-Weiß Bottrop verlor auch das fünfte Saisonspiel.

Gladbacher HTC II – TC Blau-Gelb Eigen 1:5

Wer hätte das gedacht? Die Damen des TC Blau-Gelb Eigen beenden eine famose Saison in der 2. Verbandsliga als Tabellendritter. Zum Abschluss besiegten sie den Gladbacher HTC II auswärts mit 5:1.

Katharina Alfs trumpfte gegen Isabel van Lent (LK 2,4) bei ihrem 6:4, 6:3-Erfolg groß auf, Constanze Freienstein und Anna Maria van Darl hatten an den Positionen zwei und vier kaum Mühe und so hatten die Blau-Gelben bereits in den Einzeln die Grundlage für den endgültigen Klassenerhalt geschaffen. Lediglich Amelie Meyer musste sich knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. In den Doppeln erhöhte das Quartett vom Schlangenholt mit zwei Zwei-Satz-Erfolgen dann sogar auf 5:1.

„Wir hätten eine solche Saison nicht für möglich gehalten und sind sehr stolz auf unsere Leistung und den Klassenerhalt“, jubelte Katharina Alfs nach dem Husarenstück. Am Ende stehen ein Sieg, drei Remis und nur eine Niederlage in der Bilanz. Damit stellt der TC Blau-Gelb Eigen im kommenden Winter die hochklassigste Damenmannschaft in der offenen Klasse.

TC Eigen-Stadtwald – Netzballverein Velbert II 2:4

Die weiße Heimweste der Stadtwälder erhielt am sechsten Spieltag kleine Flecken, der allerdings zu verschmerzen ist. Yannik Lassak und Till Panek mussten an den Spitzenpositionen ihren überlegenen Kontrahenten gratulieren, doch Philip Caesar und Jakob Steffen hielten ihre Farben mit klaren Zwei-Satz-Siegen im Rennen.

Jakob Steffen und der TC Eigen-Stadtwald unterlagen dem Netzballverein Velbert II. Foto: Felix Hoffmann

Doch diesmal stachen die Doppel nicht. Auch Joker Christian Woznitza konnte keine Wende mehr herbeiführen. Die Kombinationen Lassak/Woznitza und Panek/Pollender hatten jeweils in zwei Sätzen das Nachsehen, was den Gästen aus Velbert den 4:2-Erfolg bescherte. „Es waren gute Matches, aber am Ende hat uns in einigen Momenten die Spielpraxis gefehlt, um erfolgreich zu sein“, bilanzierte Yannik Lassak.

TV Blau-Weiß Bottrop – TC Hösel 2:4

Auch Spiel Nummer fünf war nicht von Erfolg gekrönt. Gegen den TC Hösel konnte im Einzel nur Patrick Louven punkten. Niklas Meier unterlag im Match-Tiebreak. Marvin Hilger und Marcel Malcharek hatten klar das Nachsehen. Die Doppel wurden abschließend aufgeteilt.

Mehr Sportnachrichten aus Bottrop gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop