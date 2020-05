Tim Smuda wird Jugendwart bei den Adler 07 Bottrop

Bottrop. Ein Radsportler aus Leidenschaft gibt seine Erfahrungen künftig an den Nachwuchs weiter. Tim Smuda übernimmt die Jugendarbeit bei Adler Bottrop.

Er sitzt schon auf dem Rad solange er denken kann. Tim Smuda startete seine Radsport-Laufbahn in jungen Jahren beim DJK Adler 07 Bottrop auf dem Mountainbike.

Nun engagiert sich Smuda auch ehrenamtlich für den Verein und übernimmt die Position des Jugendwartes.

Smuda trainiert bereits seinen Sohn bei Adler 07 Bottrop

Seitdem er seine Karriere auf dem Rad begonnnen hat, hat er die Freude am Radsport und später auch am Triathlon nie verloren. Mittlerweile hat auch Sohn Tyler der Ehrgeiz gepackt. Seit einigen Jahren trainiert Tim Smuda seinen Sohn schon regelmäßig und somit kann Tyler in diversen Radsport-, Triathlon- und Laufwettkämpfen diverse Podiumsplatzierungen vorweisen.

Tim Smuda war schon in jungen Jahren passionierter Radfahrer. Foto: RW

Da liegt der Gedanke nah, dass Tim Smuda nicht nur den eigenen Sohn trainiert, sondern auch die Jugendarbeit bei den „Radlern“ vom DJK übernimmt. Ein kurzes Gespräch mit Frank Vatter, dem Abteilungsleiter im Bereich Radsport hat gereicht und alle waren sich einig: Tim Smuda wird die Jugendarbeit im Radsport übernehmen. „Da hatten wir nämlich noch Defizite“, so Vatter.

Wegen Corona gibt es noch keinen Regelbetrieb

Aufgrund der aktuellen „Corona-Situation“ gibt es zwar noch keinen festen Regelbetrieb für die jungen Radsportler, aber das soll sich in den nächsten Wochen ändern.

Weitere Informationen auf der Website: www.radler07.de, auf Facebook oder auf Instagram: #radler07bottrop.