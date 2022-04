Tischtennis: TSSV Bottrop kassiert die nächste Höchststrafe

Kaarst. Der TSSV Bottrop bleibt in der Tischtennis-Oberliga auch bei der DJK Holzbüttgen ohne einen Punkt. Drei Spiele gingen aber über fünf Sätze.

Das vorletzte Saisonspiel in der Tischtennis-Oberliga ging für den TSSV Bottrop bei der DJK Holzbüttgen mit 0:10 verloren.

Die Bottroper bleiben somit ohne einen Zähler am Tabellenende, Holzbüttgen liegt mit 14:30-Punkten auf dem neunten Rang. Ein Spiel bleibt dem TSSV noch in dieser Saison.

Am Samstag, den 30. April, beenden die Bottroper die wie erwartet harte, aber dennoch ernüchternde Spielzeit mit der Heimpartie gegen den TV Refrath (18.30 Uhr, Janusz-Korczak-Gesamtschule).

TSSV Bottrop ist in den Doppeln nah am Sieg

Gegen Holzbüttgen ging es in beiden Doppeln und beim Heinzel von Kevin Nurkowski über fünf Sätze. Rao Dinesh und Dennis Baron unterlagen Jan Medina und Alexander Lübke mit 8:11, 7:11, 11:9, 11:8 und 7:11. Nurkowski verlor an der Seite von Marcel Karst gegen Nicolas Kasper und Vincent Arsand mit 11:9, 8:11, 5:11, 11:6 und 7:11. Im Einzel scheiterte Nurkowski knapp mit 13:11, 5:11, 9:11, 12:10 und 3:11 an Medina.

Die weiteren Ergebnisse: Dinesh - Lübke: 7:11, 5:11, 6:11; Karst - Kasper: 8:11, 7:11, 12:14; Baron - Arsand 11:6, 14:16, 7:11, 10:12; Dinesh - Medina 7:11, 8:11, 9:11; Nurkowski - Lübke 8:11, 8:11, 9:11; Baron - Kasper 7:11, 1:11, 4:11; Arsand - Karst 10:12, 3:11, 3:11.

Mehr Sportnachrichten aus Bottrop gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop