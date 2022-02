TSG Kirchhellen marschiert, Bobos verlieren harten Kampf

Kira Müller und Josefin Hesterkamp von der TSG Kirchhellen können sich aktuell glücklich schätzen. Das Team scheint in der Volleyball-Kreisliga einfach unschlagbar.

Bottrop. Die Volleyballerinnen der TSG Kirchhellen streben weiter unaufhaltsam Richtung Aufstieg. Die SG Borbeck/Bottrop verliert ein enges Spiel.

Während das Spiel des VC 90 Bottrop in der Landesliga ausfiel, war die SG Borbeck/Bottrop in der Volleyball-Oberliga gefordert, musste sich dem STV Hünxe allerdings mit 2:3 geschlagen geben.

Es war eine eng umkämpfte Partie, den ersten Satz sicherten sich die Tabellendritten aus Hünxe mit 25:19, dann siegten die Bobos mit 25:11.

So ging es weiter: Satz drei holte Hünxe mit 25:14, Satz vier die SG mit 25:15. Nummer fünf ging schlussendlich mit 15:10-Punkten an die Heimmannschaft. Die SG Borbeck/Bottrop liegt mit 13 Zählern auf Rang sechs, hat aber bereits eins bzw. zwei Spiele mehr absolviert als die Konkurrenz.

TSG Kirchhellen behält die blütenreine Weste

In der Kreisliga hat die TSG Kirchhellen auch das Spitzenspiel bei der Post SV Buer klar mit 3:0 gewonnen. Satz eins ging mit 25:15 an die TSG, die Sätze zwei und drei jeweils mit 25:16. Den Kirchhellenerinnen scheint der Aufstieg somit gar nicht mehr zu nehmen.

Neun Spiele, neun Siege, 27 Punkte, vier Zähler Vorsprung auf Rang zwei, bei einer Partie weniger. Drei Spiele stehen noch aus. Der Aufstieg könnte in der heimischen Sporthalle an der Loewenfeldstraße am 26. März gefeiert werden.

