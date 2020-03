TV Blau-Weiß Bottrop: Peter te Heesen im Amt bestätigt

Bottrop. Der Bottroper Tennisverein hat bei der Jahreshauptversammlung Vorstandswahlen durchgeführt. An der Spitze bleibt Peter te Heesen.

Bei der Jahreshauptversammlung des TV Blau-Weiß Bottrop wurde am 1. März der Vorstand in weiten Teilen bestätigt. Peter te Heesen wird dem Traditionsverein aus dem Stadtgarten auch künftig vorstehen und geht in seine achte Amtszeit.

Stellvertreter bleibt Hans-Peter Aust. Geschäftsführer Theo Köhne wurde nach langjährigem Engagement in den verdienten Ruhestand verabschiedet, wird als Teil des Vereinsausschusses aber auch künftig zum erweiterten Vorstand zählen. Seinen Posten übernimmt Markus Kissenbeck.

Als neue Sportwartin wurde Alina Degen gewählt, Karin Schade zeichnet auch künftig für die Nachwuchsabteilung verantwortlich. Alter und neuer Kassenwart ist Ludgar Jaskolla. „Jetzt geht es mit Vollgas in die Endphase der Wintersaison und gleichzeitig ist die Vorfreude auf den Sommer bereits zu spüren“, äußert sich Peter te Hessen. Nach der Sanierung der Platzanlage und der Ausrichtung der Stadtmeisterschaften im vergangenen Jahr, erwartet die Blau-Weißen eine entspanntere Freiluftsaison. Höhepunkte sind der Wilczok-Pokal sowie der Oldie-Cup.