Bottrop. Auf der Zielgeraden der Vorbereitung präsentiert sich der VfB Bottrop in Topform. Das bekam am Sonntag Bezirksligist Westfalia 04 zu spüren.

VfB Bottrop macht es zweistellig

Im vorletzten Test der Wintervorbereitung setzten die Bezirksliga-Fußballer des VfB Bottrop ein dickes Ausrufezeichen. Die Elf von VfB-Trainer Patrick Wojwod zeigte sich im Freundschaftsspiel gegen Westfalia 04 Gelsenkirchen extrem torfreudig und schlug den westfälischen Bezirksligisten mit 10:0 (4:0).

„Das war ein sehr gelungenes Spiel“, zeigte sich Wojwod entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Nachdem es unter der Woche bereits gegen den FC Sterkrade mit „der Null hinten“ geklappt hatte, freute sich Wojwod gegen die Gelsenkirchener erneut über eine gelungene Defensivleistung: „Wir standen in der Abwehr sehr kompakt, davon profitiert das Angriffsspiel. Vorne haben wir eine enorme Qualität, die wir zur Geltung gebracht haben.“

Lediglich die erste halbe Stunde verlief ausgeglichen, dann nahm die VfB-Offensive zunehmend Fahrt auf. Schon vor der Pause trugen sich Sercan Istek per Doppelpack sowie Marius Dyballa und Murat Berbero in die Schützenliste ein. Nach dem Seitenwechsel legte Dyballa seinen zweiten Treffer nach, auch Delowan Nawzad und der wiedergenesene Gino Pöschl waren zwei Mal erfolgreich. Julian Mali erzielte das zwischenzeitliche 9:0.

Ein letztes Testspiel steht für den VfB noch an, wenn die Bottroper am Mittwochabend beim Essener Landesligisten VfB Frohnhausen gastieren. Anschließend geht es für den VfB im Ligabetrieb wieder um wertvolle Punkte. Am kommenden Sonntag gastiert der zehntplatzierte Tusem Essen im Jahnstadion.