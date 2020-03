VfB Bottrop: Patrick Wojwod will nach Charakter aufstellen

Bottrop. Gleich drei Bottroper Teams kämpfen am Mittwoch um den Einzug ins Halbfinale des Kreispokals. Ihre Aussichten sind unterschiedlich gut.

Während der VfB Bottrop beim A-Kreisligisten SuS 21 Oberhausen Favorit ist und sich Fortuna Bottrop mit dem SC 1920 Oberhausen eine Neuauflage des Vorjahres-Endspiels liefert, sind die Fußballer des SV Rhenania Bottrop gegen die zwei Klassen höher spielende SpVgg. Sterkrade-Nord nur Außenseiter.

Patrick Wojwod hatte die verlorenen Punkte aus dem Bezirksliga-Spiel gegen BW Oberhausen (1:1) am Dienstag immer noch nicht verdaut. Der Trainer des VfB Bottrop erklärte vor dem Pokalspiel gegen Schleuse immer noch spürbar angefressen: „Meine Spieler müssen kapieren, dass auch dieses Spiel bei 0:0 beginnt und wir uns den Erfolg erarbeiten müssen. Dieser Gegner wird großen Spaß daran entwickeln, uns ein Bein zu stellen.“

Auf Rheinbaben kommt es zur Neuauflage des letzten Finales

Die Startaufstellung gegen den SuS 21 Oberhausen will Wojwod vom Abschlusstraining abhängig machen. Der Coach kündigte aber vielsagend an: „Ich werde im Pokal nach Charakter aufstellen.“ Spielbeginn am Mittwoch: 19.30 Uhr, Klaumer Bruch.

Auf Rheinbaben kommt es zeitgleich zur Neuauflage des Vorjahres-Endspiels. Der SV Fortuna trifft auf den SC 1920 Bottrop und will seiner Titelverteidigung mit einem erneuten Sieg einen Schritt näher kommen. Das Finale gewannen die Bottroper im Mai 2019 deutlich mit 4:1.

Fortuna Bottrop muss vier Ausfälle verkraften

In der Bezirksliga standen sich die beiden Mannschaften seitdem zweimal gegenüber. In Oberhausen erzielten die Fortunen ihren bislang höchsten Saisonsieg (6:1), das Spiel auf Rheinbaben endete torlos. Trainer Sebastian Stempel hat gegen den Spielclub jedoch Personalsorgen. Norman Hassenrück und Marcel Leidgebel fallen verletzt aus, Ralf Thiel und Mattis Thieler sind Gelb-gesperrt.

Nichts zu verlieren hat der SV Rhenania Bottrop. Der souverän Tabellenführer der Kreisliga A empfangt im Blankenfeld den Landesliga-Tabellenführer SpVgg. Sterkrade-Nord (Mittwoch, 19.30 Uhr).