VfB Kirchhellen: Mit Max und maximalem Einsatz

Kirchhellen. Max Bertlich und Lars Josten haben sich in der Vorbereitung wieder in den Fokus gespielt. Am Sonntag empfängt der VfB den SV Zweckel.

Die lange Winterpause ist vorbei. Die Kicker des VfB Kirchhellen steigen am Sonntag wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Die Blau-Weißen empfangen den SV Zweckel, der in den vergangenen Monaten eine erstaunliche Entwicklung genommen hat. Zu Saisonbeginn noch Punktelieferant stehen die Gladbecker mittlerweile auf dem sechsten Tabellenplatz. Und der SV hat sich in der Pause noch einmal prominent verstärkt.

Ausgerechnet im Hinspiel feierte der SV Zweckel so etwas wie eine Auferstehung. Das Team hatte in der Woche zuvor mit 0:9 gegen Vestia Disteln verloren. Trainer Michael Pannenbecker schmiss daraufhin das Handtuch und hinterließ seinem Nachfolger Guido Naumann nur noch die lehre Hülle eines Bezirksligisten.

Im Hinspiel vergab der VfB Kirchhellen den ersten Saisonsieg

Naumann improvisierte geschickt. Gegen den VfB Kirchhellen füllte der „Feuerwehrmann“ seinen Rumpfkader mit Akteuren aus der zweiten Mannschaft auf. Einer dieser „Notnagel“ war Omar Chamdine. Und ausgerechnet der traf in der Nachspielzeit zum 2:2.

Bottrop Dominik Selm fällt noch einige Wochen aus Marc Wischerhoff hat großen Respekt vor dem SV Zweckel. Kirchhellens Trainer sagt vor dem Duell am Sonntag: „Wir wissen, dass uns jetzt ein bärenstarker Gegner gegenüber steht. Aber ich denke, dass wir auch mit breiter Brust in das Spiel gehen können.“ Im Angriff wird Wischerhoff improvisieren müssen. Toptorjäger Dominik Selm (12 Saisontore) fällt noch einige Wochen mit einem Muskelfaserriss aus. Vertreten könnte ihn Lars Jenke, der eine gute Vorbereitung absolvierte und in den Testspielen sechs Treffer erzielte.

Auf Notlösungen ist Naumann mittlerweile nicht mehr angewiesen. Unter der Leitung des ehemaligen Bundesligaprofis stabilisierten sich die Gladbecker, kletterten zwischenzeitlich auf den fünften Tabellenplatz und haben jetzt auch für die Rückrunde gute Erfolgsaussichten. Der ehemalige Oberligist verstärkte sich in der Winterpause prominent. Zum Beispiel mit dem Oberliga-erfahrenen Faysel Khmiri (32), der unter anderem RW Ahlen und die Hammer Spielvereinigung als Kapitän und Führungsspieler zu Siegen führte. Neu in Zweckel sind auch Patrick Herkt (Viktoria Resse), Robin Montberg (SV Horst-Emscher 08) und Ahmet Cicek (Friedrichshaller SV). Überraschend verlassen hat den Verein hingegen Stürmer Alexander Tschalumjan.

Bertlich und Josten drängen in Kirchhellens Startelf

Die Neuigkeiten aus der Nachbarstadt sind auch Marc Wischerhoff nicht verborgen geblieben. Doch Kirchhellens Trainer konzentriert sich bewusst auf die eigene Mannschaft. „Wir haben eine intensive Vorbereitung hinter uns“, sagt Wischerhoff. Dazu gehörten neben sechs Testspielen auch ein Kurz-Trainingslager und videounterstützte Taktikschulungen.

„Wir haben viel über Laufwege gesprochen und darüber, wie wir unsere Defensive stabilisieren“, so Wischerhoff. Besondere Freude hatte der Trainer in der Vorbereitung an zwei Spielern, die nach schweren Verletzungen wieder ins Training einstiegen: Innenverteidiger Max Bertlich deutete schon in den Testspielen an, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Und auch Lars Josten ist auf dem Weg zu alter Stärke. „Beide sind wieder auf einem sehr ordentlichen Fitness-Level und drängen sich regelrecht für die Startelf auf“, sagt Wischerhoff.

