VfL Grafenwald überzeugt gegen den SV Zweckel

Der VfL Grafenwald unterlag am Sonntag das Testspiel gegen den Bezirksligisten SV Zweckel mit 2:3. Bei widrigen Wetterbedingungen hielten die Wöller lange Zeit ein Unentschieden und verloren erst nach mehrfachen Wechseln ihren Faden und das Spiel.

„Ich war mit der Leistung meiner Mannschaft durchaus zufrieden“, erklärte Grafenwald-Trainer Sven Koutcky nach dem Spiel. Zufrieden konnte der Übungsleiter des klassentieferen Vereins auch sein. Ein Klassenunterschied war in den 90 Minuten nicht zu erkennen. Koutcky kommentierte weiter: „Wir haben nach den vielen Wechseln ein wenig den Faden verloren. Dass es dann ein wenig ungeordnet auf dem Platz zugeht, ist ja ganz normal.“

Der VfL tauschte über die 90 Minuten acht Spieler aus, hielt aber 70 Minuten tapfer ein 1:1 gegen den Bezirksligisten. Dann sprintete Zweckel-Akteur Jan Schwers dem eingewechselten Max Spickenbaum davon und schob zur Gladbecker Führung an VfL-Keeper Tristan Tögemann vorbei. „Max hat acht Monate keinen Fußball gespielt. Ihm kann man da keinen Vorwurf machen“, schmunzelte Koutcky über seinen Verteidiger.

Samet Varli erzielt die frühe Grafenwälder Führung

Der VfL legte zu Spielbeginn gleich los wie die Feuerwehr. Samet Varli kam Sekunden nach dem Anpfiff an den Ball, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und traf trocken ins linke untere Eck zur 1:0-Führung. „Das macht Samet natürlich überragend“, lobte Koutcky seinen Stürmer. Die Gladbecker schienen mit den Köpfen noch nicht auf dem Platz zu sein, denn kurz danach prüfte Mustafa Yildiz erneut das Gehäuse von Gäste-Keeper Bünyamin Ertürk. Zweckel wachte danach aber auf und versuchte, die flinken Außenspieler in Szene zu setzen. Das Spiel war in den nächsten Minuten besser als das Wetter, es entwickelte sich ein munteres Hin und Her.

Nach 36 Minuten entschied Schiedsrichter Caner Celik auf einen Freistoß für Zweckel in aussichtsreicher Position. Der Oberliga-erfahrene Mykola Makarchuk fand die Lücke in der Wöller-Mauer und traf zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause hätte Grafenwald zur erneuten Führung treffen können, aber eine flache Hereingabe fand in der Mitte keinen Abnehmer.

SV Zweckel dominiert den zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste dann die aktivere Mannschaft. Alexander Tschalumjan hatte mehrere Tormöglichkeiten und setzte einen Freistoß an die Latte. Nach dem Schwers-Führungstreffer erhöhte Pascalis Terzis auf 3:1 (83.) für Zweckel. Direkt im Gegenzug erkämpfte Joram Hendrik van Ellen einen Ball im Zweckeler Strafraum zurück und erzielte den 2:3-Endstand in einer ausgeglichenen Partie. Koutcky analysierte nach dem Spiel: „Der Sieg geht schon in Ordnung. Hätten wir unsere Angriffe besser ausgespielt, wäre ein Unentschieden drin gewesen. Mein Team hat gut gekämpft, so will ich das sehen!“