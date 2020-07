Vier Einrad-Turniere fallen aus, eins ist noch fraglich

Bottrop. Die Einradfahrer müssen dieses Jahr auf einige Turniere verzichten. Ein Turnier, dass in Bottrop stattfinden soll, ist aber noch nicht abgesagt.

Die in Bottrop geplante Deutsche Meisterschaft im Einradrennen und der Deutsche Nachwuchscup werden in diesem Jahr nicht stattfinden.

Eigentlich sollte das Turnier vom 26. bis zum 27. September in Bottrop stattfinden. Auch der Einrad-Cup-Münsterland am 12. September in Warendorf und die UNICON20 in Grenoble, also die Einrad-Weltmeisterschaft, fallen aus.

Die WM wurde auf den Sommer 2021 verschoben, einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht. Was mit der Freestyle-Meisterschaft, geplant im November in Bottrop, geschieht, ist noch nicht klar.